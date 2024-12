Dopo il ko casalingo contro la capolista Cavese la Flaminia torna in campo domani alle ore 15 nella trasferta di Anzio per il match della 29esima e quintultima giornata del campionato di Serie D girone G. Dal comunicato del giudice sportivo è arrivata tagliente come una lama l’inevitabile squalifica per l’attaccante Lorusso che ha pagato con ben tre giornate di squalifica la follia dell’espulsione rimediata dopo 15 minuti nella sfida di domenica. Troppo plateale il fallo di reazione commesso dal giocatore nei confronti di un avversario a un metro dal direttore di gara. Un brutto episodio del quale il forte attaccante dovrà farne buona lezione per il suo futuro calcistico. Oggi le motivazioni sembrano ben diverse, da una parte un Anzio che cerca l’ottava vittoria stagionale per provare ad uscire dalla griglia dei playout, dall’altro una Flaminia che ha il compito di onorare al meglio questo finale di stagione ora che non ha assilli di alcun genere con la zona calda lontana al pari del sogno playoff che dopo il pari con la Boreale ed il ko di domenica contro la Cavese è finito a meno 11 ed è definitivamente sfumato. All’andata nel match che venne giocato al “Madami” lo scorso 19 novembre finì con un rotondo 2-0 per la Flaminia con le reti di De Cenco e Fumanti. Direzione del confronto affidata al signor Matteo Giudice di Frosinone, assistenti Niccolò Agostino e Alessio Fiore entrambi di Roma 1.

Questo il programma di domani della 29esima giornata: alle ore 15 Atletico Uri (30)-Trastevere (34), Boreale (20)-Sarrabus Ogliastra (43), Cavese (60)-Budoni (20), Cynthia Albalonga (39)-Ischia Calcio (48), Romana Fc (48)-Nocerina (50), San Marzano Calcio (36)-Nuova Florida (26), Sassari Calcio Latte (31)-Gladiator (27). Alle ore 15.30 Anzio (28)-Flaminia (37) e Cassino (48)-Ostia Mare (42).

