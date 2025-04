Il nuoto, a sua volta come gli altri sport presenti nel territorio di Fiumicino, cerca di portare anch'esso in continuazione dei risultati. Nell'ultimo periodo, n'è arrivato uno in particolare, senza ombra di dubbio non irrilevante e anzi quasi storico. Il giovane talento Matteo Carocci, di soli 12 anni, si è proclamato campione regionale. L'atleta originario di Fregene, si è distinto - attraverso prestazioni magistrali - in quattro differenti specialità: 100 e 200 mt dorso e 100 e 400 mt stile libero. Una serie di medaglie d'oro, quelle di recente conquistate, a dimostrazione di quanto buono fatto sino ad ora sia dal nuotatore stesso che dal suo tecnico Giuseppe Votrico. Un lavoro perfetto, ripagato dalla prima all'ultima goccia di sudore, con il conseguimento di questi podi. Come testimoniato proprio dallo stesso coach, fondamentale per il percorso di Carocci è stato il passaggio alla scuola nuoto Aquareal del Real Sporting Village. Qualità unita al contempo alla quantità, insieme ad un mix di doti fisiche che ne fanno del ragazzo una promessa interessante.

©RIPRODUZIONE RISERVATA