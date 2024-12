Della serie si salvi chi può. Domani alle ore 16 al Pala Anselmi di Fabrica di Roma delicatissima gara interna per il Real Fabrica che in un più che autentico “spareggio salvezza” affronta i toscani del Prato. La classifica è emblematica nelle ultime cinque posizioni con la Roma 3Z a 20 punti, il Buldog Tnt Lucrezia a 19, il Prato a 17 davanti a Real Fabrica a 16 e Atlante Grosseto a 15. L’ultima retrocederà direttamente in Serie B, la penultima andrà a giocare i playout nel tabellone nazionale con le pari in graduatoria degli altri gironi.Real senza alternative alla vittoria e che gioco forza deve interrompere una lunga serie di sconfitte arrivata a 5 ko consecutivi. All’andata il Prato si impose lo scorso 23 dicembre con un larghissimo 10-0 e quel precedente da incubo deve sapere muovere le corse giuste in mister Lucchetti ed i suoi ragazzi. La società ha chiamato a raccolta il pubbico delle grandi occasioni per un Pala Anselmi che dovrà aiutare la compagine biancoazzurra nella sfida più importante della stagione in attesa poi del match esterno di sabato prossimo a Grosseto.

Così nella penultima giornata del girone B della Serie A2 con tutti i match che si giocheranno all’orario uniformato delle 16: Dozzese (31)-1983 Roma 3Z (20), Olimpia Regium (36)-Atlante Grosseto (15), Real Fabrica (16)-Lenzi Automobili Prato (17), Russi (23)-Buldog Tnt Lucrezia (19), Unicusano Futsal Ternana (47)-Bologna Futsal (33). Riposa il Kappabi Potenza Picena (28).

©RIPRODUZIONE RISERVATA