Vittoria all'inglese per il Tolfa con un gol per tempo realizzati da Fagioli e Pasquini. I collinari hanno affrontato ieri pomeriggio allo Scoponi il Ronciglione e hanno battuto gli ospiti per 2-0. A fronte dei tre punti conquistati i ragazzi di mister Roberto Macaluso restano saldamente al quarto posto, ma hanno ancora una partita da recuperare, quella contro il Real Morandi rinviata per nebbia.

L’ANALISI DI MISTER MACALUSO. «Abbiamo vinto una partita difficile contro un avversario che era difficile da affrontare, visto che veniva da un periodo positivo - ha spiegato a fine match il tecnico biancorosso - nei primi minuti abbiamo sempre avuto il possesso del gioco, ma ci siamo un po' innervositi perché non c'erano spazi e non non siamo riusciti a trovare il gol, poi finalmente lo abbiamo trovato con una bella giocata in verticale per Suma e a rimorchio c'è stato il gol di Edoardo Fagioli. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato qualche palla di troppo sotto porta, poi con l'ingresso in campo di Gabriele Martinelli siamo riusciti a trovare il secondo gol: proprio lui è stato l'autore del perfetto assist per Damiano Pasquini che ha segnato il gol del 2-0. Anche Pasquini è subentrato nella ripresa e devo dire che i ragazzi che sono entrati dopo ci hanno dato una marcia in più, a dimostrazione che comunque il gruppo è unito. Finalmente ho anche qualche soluzione in più da da usare durante la partita. Faccio i complimenti ai ragazzi perché era una partita dove avevamo tutto da rimetterci. Il Ronciglione aveva già fermato squadre importanti e quindi va bene e dobbiamo andare avanti così».

A dirigere la gara è stato il signor Sissoko di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Viziru di Roma 1 e Rotaru di Viterbo.

Questo l'undici iniziale schierato in campo da mister Macaluso: De Clementi, Ficorella, Roccisano, Salvato, Galletti, Bevilacqua, Quinti, Nuti, Fagioli, Suma e Vittorini. A disposizione: Boriello, Marziantonio, Santi, De Simone, Pasquini, Pangi, Imperiale, Martinelli e Lanari.

