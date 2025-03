Sconfitta immeritara ieri per il Tolfa. Nella 27esima giornata del campionato Regionale di Promozione girone A i collinari hanno ceduto 2-1 nella tana dell'Ostiantica che, con tre punti ottenuti, si conferma la seconda forza del girone insieme al Santa Marinella. I ragazzi di mister Macaluso hanno subìto il gol solo sul finale di match al 92' per un dubbio rigore assegnato all'Ostiantica: è stato veramente un gol beffa e i biancorossi non meritavano assolutamente la sconfitta. A passare in vantaggio sono stati i tolfetani con Vittorini che ha trasformato dal dischetto il penalty assegnato dal direttore di gara Di Marco di Ciampino, assistito da Pellecchia e Cianfoni della stessa sezione. I padroni di casa sono pervenuti al pareggio. Il Tolfa ha poi creato varie azioni per passare in vantaggio senza però riuscirci. I padroni di casa più cinici e concreti hanno usufruito di un dubbissimo penalty e hanno segnato il gol del definitivo 2-1. Ora il Tolfa in classifica è al quarto posto a 45 punti: per la cronaca, però, va rilevato che la squadra collinare è l'unica del quintetto di testa ad aver osservato già il turno di riposo.

IL COMMENTO DI MISTER MACALUSO. «È una partita difficile da commentare - spiega sincero il tecnico del Tolfa Roberto Macaluso - meritavamo sicuramente un risultato completamente diverso: anche un pareggio probabilmente ci sarebbe andato stretto e invece siamo a raccontare di una partita persa sul finale. Abbiamo subìto un calcio di rigore; siamo andati in vantaggio con Vittorini anche noi su calcio di rigore e abbiamo creato tanto e giocato bene, purtroppo però non abbiamo fatto gol e questo è il rammarico più grande. E alla fine è arrivato il gol dell’immeritata e amara sconfitta. Ora ci ragioneremo un attimo su come affrontare la settimana: dobbiamo capire quali sono gli errori che abbiamo commesso. Devo dire, però, che la squadra, comunque, ha reagito meglio rispetto alla sconfitta più netta subìta contro l'Atletico Salaria Vescovio. Oggi meritavamo tutt'altro risultato. Cercheremo di riorganizzarci e di pensare già da domani alla partita in casa di domenica».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO SMACCHIA. Sulla stessa linea il direttore sportivo Marcello Smacchia: «C'è amarezza: abbiamo fatto una partita bellissima, abbiamo sempre tenuto il pallino della gara noi; siamo andati in vantaggio e ci hanno raggiunto ed è finito il primo tempo uno a uno dove abbiamo avuto due palle gol noi e una loro e quindi è stato tutto sommato un primo tempo col risultato giusto. Nel secondo tempo non c'è stata partita: abbiamo fatto veramente una grossa gara, abbiamo sbagliato purtroppo tre palle gol importantissime. Al novantaduesimo ci ritroviamo con con rigore contro molto molto discutibile, perché già Salvato era per terra quindi è stato il giocatore avversario che lo ha atterrato, però il calcio è questo e l'arbitro ha assegnato il rigore agli avversari e ci hanno segnato il due a uno. Al contrario di mercoledì devo fare veramente i complimenti ai ragazzi, perché hanno fatto veramente una bella prestazione. Peccato. Andiamo avanti e ci rimbocchiamo le maniche, anche se ormai cominciano a essere pesanti i punti di distacco. Inizieremo a ragionare partita per partita e vediamo dove arrivare. Certo la sconfitta di oggi è veramente un peccato. Nelle due ultime sfide abbiamo perso dei punti veramente pesanti».

Domenica il Tolfa giocherà alle ore 15 allo Scoponi: i ragazzi di patron Alessio Vannicola attendono la Jfc Civita Castellana.

Per il Tolfa in campo: De Clementi, Marziantonio, Roccisano, Salvato, Santi, Pasquini, Bevilacqua, Pangi, Fagioli, Martinelli, Vittorini. A disposizione: Boriello, Lorenzoni, Ficorella De Simone, Ianari, Giovannini, Nuto, Imperiale e Suma.

