Appuntamento in trasferta per il Tolfa. Il team di mister Roberto Macaluso affronta oggi il Borgo Palidoro in una gara difficile contro una squadra ostica che è uscita molto rinforzata dal mercato invernale.

«Ci aspetterà una battaglia - spiega il ds Marcello Smacchia. La squadra che ci ospita sta facendo molto bene: la scorsa settimana il Palidoro ha vinto a Cerveteri uno dei campi più difficili del girone quindi sarà una partita molto, molto difficile. Recuperiamo Vittorini e recuperiamo Marziantonio, però venerdì abbiamo perso Galletti per un problema muscolare, quindi abbiamo la lunga lista di infortunati, fra i quali Martinelli, quindi siamo ancora molto rimaneggiati. La nostra squadra sta bene si è allenata bene anche se venerdì abbiamo fatto un allenamento molto blando a causa del freddo pungente che non so da quanto tempo non faceva freddo così a Tolfa. Per evitare dei problemi muscolari è stata fatta solo una piccola rifinitura, la squadra sta bene i risultati li stiamo facendo e la classifica ora è buona. Certo la vittoria di domenica sarebbe importante per il fatto che il Santa Marinella riposa, quindi, potremmo ancora accorciare di più la classifica: vediamo cosa ci dirá il campo».

Da una parte la squadra padrone di casa allenata del “maestro” ossia l'allenatore Paolo Caputo e dall'altra il team ospite dell'allievo Roberto Macaluso.

«Affrontiamo oggi il Borgo Palidoro. La squadra di mister Paolo Caputo viene da due vittorie esterne consecutive quindi l'affrontiamo probabilmente nel loro momento migliore - spiega il tecnico del Tolfa, Roberto Macaluso - i nostri avversari si sono rinforzati durante il mercato e, quindi, troveremo una squadra pronta a dare continuità ai risultati che ha ottenuto noi. Anche noi veniamo da da un buon periodo anche se con le solite defezioni e con i soliti problemi di formazione. Amcora abbiamo fuori Martinelli: lui per noi è comunque un punto di riferimento importante e speriamo di riaverlo per la ripresa del campionato. Come sempre il a come Tolfa farà una una partita gagliarda. È una sfida importante e cercheremo di accorciare ancora un pochino sulle prime, ma senza troppi grattacapi. Il campionato del Tolf è diverso sicuramente da quello delle squadre che ci precedono per quantità e qualità di giocatori. Ma questo non significa che non cercheremo di dire la nostra fino alla fine».

