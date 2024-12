Dopo la bella e importante vittoria riportata domenica pomeriggio allo Scoponi contro il Cerveteri la squadra del Tolfa è attesa dal Ronciglione United stamattina alle 11 allo Stadio Comune di Ronciglione per una sfida che si preannuncia molto molto combattuta e sentita in quanto entrambe le squadre, anche se per motivi diversi, sono alla ricerca della vittoria. Da una parte i padroni di casa che vogliono chiudere quanto prima il discorso salvezza tranquilla e dall'altra il Tolfa (seconda in classifica a 54 punti) che vuole continuare la corsa senza mai smettere di far sentire il fiato sul collo alla capolista Sorianese (58 punti): proprio quest'ultima sarà impegnata nella difficile sfida nella tana del Tarquinia che farà di tutto per conquistare i 3 punti per la salvezza. La coinquilina del Tolfa al secondo posto, ossia l'Urbetevere, è invece attesa dall'ultima forza del girone, il Castel Sant'Elia. Oggi il Tolfa è al secondo posto e con sole 20 reti subite e vanta la migliore difesa: risultati davvero eccezionali quelli dei biancorossi che sono frutto di una società solida, delle giuste scelte del direttore sportivo Smacchia e del fattore "M". Quest'anno, infatti, a fare la differenza è proprio mister Roberto Macaluso, il quale coadiuvato da Matteo Masini (l'altra M) e da Gentili e Danilo Borriello (un team tecnico davvero eccellente) e stanno preparando al massimo e in maniera certosina tutte le partite, nonché la preparazione atletica dei ragazzi. La bravura di Macaluso sta non solo nella sua preparazione e formazione, della sua conoscenza e amore per il calcio e la sua capacità di spronare nel modo giusto, ma anche per le sue doti umane: nel team collinare il tecnico civitavecchiese è ammirato e benvoluto da tutti (piccoli e grandi), perché sa allenare e unire, sa infondere grinta e voglia di vincere e inoltre tutti, anche i più esperti e grandi, ammettono che stanno "imparando molto da lui" e che "in ogni allenamento ci divertiamo, perché propone nuovi schemi e tecniche". Fra le filevdel Tolfa rientrano oggi Piano e Pasquini.

«Quella appena trascorsa è stata una settimana molto positiva perché c'era l'euforia per la vittoria riportata da noi domenica scorsa nei minuti finali, poi abbiamo recuperato tutti gli infortunati, siamo riusciti a fare un buon lavoro e ci siamo allenati bene - spiega il tecnico del Tolfa, Roberto Macaluso - oggi ci sarà da faticare molto perché troveremo una squadra che sta cercando di mettersi al riparo dagli eventuali playout, certo sono in una zona tranquilla, ma sicuramente vorranno chiudere la pratica della salvezza il prima possibile. Sappiamo che è un un campo sempre molto caldo e ci sarà una bella atmosfera, quindi cercheremo come sempre di andare lì fare la nostra partita per cercare di portare a casa i tre punti». A dare la carica al Tolfa il ds Marcello Smacchia: «Domenica scorsa ho visto in campo un grande Tolfa e mi è piaciuta molto la voglia di combattere dei ragazzi: ancora una volta li ho visti uniti, determinati e vincenti e insieme hanno portato il cuore oltre l'ostacolo. Complimenti a mister Macaluso e allo staff tecnico e a tutti i giocatori. Dopo il passo falso dell'Urbetevere per noi si è riaccesa una fiammella e sta a noi continuate a tenerla accesa e a continuare a lottare insieme. Oggi ci aspetta un impegno ostico e non sarà facile portare a casa punti: ai ragazzi chiedo di dare il massimo anche oggi per restare lassù».

