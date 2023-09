Il Tolfa Calcio Under 16 si ritira a Tarquinia in vista del campionato. Dal 4 settembre fino a venerdì i giovani talenti del Tolfa Calcio, della categoria Allievi Under 16, si stanno preparando intensamente per la nuova stagione calcistica. Questa importante fase di allenamento si svolge presso il suggestivo Camping Riva dei Tarquini, situato nella pittoresca Riviera degli Etruschi. La squadra, composta dai promettenti ragazzi nati nel 2008 e 2009, precedentemente noti come CM Tolfallumiere, è guidata del mister Domenico Trucchia, quest'ultimo è affiancato da un team di allenatori altamente qualificati, tra cui Stefano Mercuri (proveniente dalla SS Lazio), Andrea Copponi, Dario Trucchia e Franco Smacchia (ex portiere della SS Lazio). Il preparatore atletico, Ylenia Grosselli, sta lavorando duramente per far sì che questi giovani atleti raggiungano il loro massimo potenziale. Il ritiro pre-campionato è un momento cruciale per forgiare la coesione di squadra, migliorare le abilità individuali e sviluppare una solida strategia di gioco. I ragazzi del Tolfa Calcio stanno affrontando sfide quotidiane sia fisiche che tattiche, al fine di essere al meglio per il prossimo campionato. Questo ritiro rappresenta un'opportunità unica per i giovani talenti locali di apprendere dai migliori istruttori e di crescere come giocatori di calcio. La combinazione di talento, determinazione e l'approccio professionale degli allenatori promette una stagione eccitante per il Tolfa Calcio. La comunità sportiva locale è impaziente di vedere i risultati di questo intenso periodo di preparazione e di sostenere i giovani atleti mentre si preparano a sfidare i loro avversari nella prossima stagione calcistica. Il Tolfa Calcio Under 16 è quindi pronto per un'emozionante avventura calcistica e i suoi tifosi non vedono l'ora di vedere questi giovani talenti in azione. «Buona fortuna ai ragazzi del Tolfa Calcio - spiegano i dirigenti - per la stagione che verrà».

©RIPRODUZIONE RISERVATA