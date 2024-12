Profonda crisi del Tarquinia Calcio che inizia il 2024 come aveva chiuso il 2023: con una sconfitta. Al “Bonelli” la formazione etrusca perde il match valevole per l’ultima giornata di andata contro il Castel Sant’Elia per 4-1. Per i ragazzi blugranata era uno scontro diretto da vincere a tutti i costi, ma la compagine diretta dal tecnico Fabrizio Ercolani non è riuscita ad ottenere i 3 punti. Per la formazione ospite è il primo successo stagionale. Con questa sconfitta, la dodicesima in campionato, il Tarquinia resta al penultimo posto in classifica con soli 10 punti all’attivo in piena zona retrocessione. Domenica, nella prima giornata di ritorno, gli etruschi ospiteranno al “Bonelli” contro il Città di Cerveteri allenato dal tecnico civitavecchiese Paolo Caputo.

