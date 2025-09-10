Cinque tappe sono state quelle che hanno visto i più forti corridori al mondo battagliarsi per il giro della Lunigiana “la corsa dei campioni”. È tra loro, a rappresentare la regione Lazio, era presente anche il civitavecchiese Andrea Tarallo. Nella terza giornata dell’evento svoltosi in terra toscana, corsa da Equi Terme a Marina di Massa, su un percorso breve, ma insidioso, di 54 chilometri alla media di oltre 49 km/h. Il giovane civitavecchiese classe 2008 ottiene un buonissimo quinto posto in una volata a ranghi compatti, vinta dal due volte campione del mondo della pista Alessio Magagnotti.

«È stata una corsa veramente difficile - spiega Andrea Tarallo – cinque tappe dove non c’è mai stato un attimo di respiro. Correre con un gruppo formato da 14 nazionalità e con i miglior corridori non è mai facile, gestire le proprie forze, un esperienza unica. Ci ho provato anche nella quarta tappa, ma purtroppo nella salita finale sono rimasto indietro e non è stato facile risalire posizioni. Quindi mi sono accontentato di un ventesimo posto, ma che mi ha fatto capire che la condizione c’è.

Questo sabato correrò alla gara Nazionale a Fabbrica di Peccioli, in provincia di Pisa. Questa settimana ho anche degli impegni scolastici che mi sono preparato per tutta l’estate, perché passerò dall’istituto Marconi, dove ho passato 4 anni stupendi e colgo l’occasione il dirigente scolastico Nicola Guzzone, che mi ha sempre sostenuto fra scuola e ciclismo, e la nuova scuola Luigi Calamatta, dove darò questa settimana gli esami per affrontare l’ultimo anno di scuola per prendere il diploma».

