È proprio vero che i campionati si vincono con le piccole. È quello che sta imparando il Civitavecchia Calcio, che potrebbe rischiare di non qualificarsi ai playoff del campionato di Eccellenza proprio a causa dei risultati negativi contro le squadre di bassa classifica. Questo è successo nella domenica del Vittorio Tamagnini, con la formazione nerazzurra che è caduta, praticamente a tempo scaduto per 2-1 contro l’Aurelia Antica Aurelio. Continuano le difficoltà dei civitavecchiesi quando giocano contro le formazioni che sono in basso: era già accaduto con il pareggio di Ladispoli, il pari incassato in rimonta contro l’Ottavia, lo 0-0 del Tamagnini con la Romulea ed ora questa sconfitta casalinga contro un avversario che negli ultimi tempi non aveva fatto presagire la possibilità di cogliere un grosso risultato a Civitavecchia. Problemi di formazione per mister Massimo Castagnari, che deve rinunciare agli infortunati Cruz, Pompei e Cataldi, oltre ai quali si aggiunge l’assenza che ci sarà anche domenica a Tivoli di Vittorini. Quindi difesa con il solito quartetto degli ultimi tempi, visto che Pica, altro acciaccato, ha recuperato solamente per la panchina. Davanti i maggiori problemi, perché Rei non viene impiegato e c’è spazio per un trio che si è visto poco nel corso di questo campionato e che è formato da Di Vico, Cesaroni e Rossetti. La prima occasione del match è per gli ospiti, che sfruttano un contropiede con cui Belli riesce ad entrare in area. ma sul suo tiro Funari lo chiude negandogli il gol. Civitavecchia che cerca subito di rispondere e deve chiamare l’estremo difensore avversario agli straordinari sul colpo di testa di Di Vico è stavolta lui a tenere in piedi lo 0-0. Risultato che non cambia fino al 36’: da calcio piazzato Larosa mette un pallone perfetto per il colpo di testa di Coticoni che si insacca in porta mandando in vantaggio l’Aurelia Antica Aurelio, su cui si chiude il primo tempo. Riavvio di gara in cui i nerazzurri si rendono pericolosi e sono sfortunati, colpendo una traversa su situazione di corner con Cerroni e un palo con Di Vico. Civitavecchia che tenta a tutti i costi di trovare il gol del pareggio e la chance si concretizza al 89’: Funari subisce un fallo in area anticipando l’avversario sul pallone e dal dischetto si presenterà Proietti che calcia centrale e segna l’1-1. Il Civitavecchia si spinge in avanti per cercare di completare la rimonta e nel finale arriva la beffa: Accrachi riceve palla in area avanzando di spalle e in rovesciata punisce l’incolpevole Romagnoli regalando i 3 punti all’Aurelia Antica Aurelio.

IL COMMENTO DEL CAPITANO THOMAS FUNARI. «Sono veramente dispiaciuto - dichiara il capitano Thomas Funari - sia per la sconfitta, ma soprattutto perché il gruppo avrebbe voluto dedicare la vittoria a Francesco De Martino, il ragazzo che è scomparso nelle scorse ore. È stata una settimana particolare. Non ci siamo riusciti a celebrare nella maniera migliore Francesco. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento difficile, al di là dello sport e del calcio, ci sono cose molto più importanti. Tra l’altro Francesco ha anche indossato la maglia nerazzurra. Tornando alla gara, sicuramente non c’è stata una buona prestazione. Gli assenti hanno avuto il loro peso, ma non devono giustificare una prova al di sotto delle nostre possibilità. Abbiamo regalato il primo tempo, è da un po’ che succede questo, anche con il Colleferro era successo questo ed eravamo andati sotto. Ci serve sempre la sveglia per poter tirare fuori il meglio da noi. Abbiamo provato a reagire, ma non è servito per portare a casa punti. Sappiamo che è un campionato molto difficile, dove ogni domenica, anche quando non affronti le prime della classifica, ci sono delle insidie e delle trappole e si può inciampare anche contro squadre non di prima fascia. Dobbiamo impegnarci ancora di più per tornare al successo già da domenica prossima sul campo del Tivoli».

IL TABELLINO. Civitavecchia. Romagnoli, Fatarella, Cerroni, Bianchi, Funari, Laurenti (18’ st Luciani), Proietti, Gagliardi, Cesaroni (42’ st Canestrelli), Di Vico, Rossetti (28’ st Avellini). A disposizione: Calisse, Serpente, Rei, Converso, Nustriani, Pica. Allenatore: Castagnari

Aurelia Antica Aurelio: Fabiani, Giammei (28’ st Casaccia), Capanna, Tollardo (41’ st Esposito), Pesciallo, Coticoni (21’ st Di Giovannantonio), Frangella, Manzari, Accrachi, Belli (41’ st Faye), Larosa (28’ st Barbarisi). A disposizione: Ferrante, Maravalli, Fabiani. Allenatore: Lo Monaco.

Arbitro: Tamburro di Tivoli

Reti: 36° pt Coticoni (A), 44° st Proietti (C), 50° st Accrachi (A).

Ammoniti: Fatarella (C), Funari (C), Cesaroni (C), Gagliardi (C), Frangella (A), Accrachi (A), Larosa (A).

