QUI SERIE C1. Splendida vittoria per la Futsal Academy nel campionato di Serie C1. I nerazzurri cambiano improvvisamente la loro stagione con la vittoria di Ostia, avvenuta contro la Lidense per 11-7. È stata una partita decisamente diversa da tutte le altre, sicuramente la miglior prestazione stagionale di Mori e compagni, che sembrano aver messo da parte tutte le incertezze e tutti gli aspetti negativi di cui abbiamo parlato in questi mesi e si sono liberati delle loro paure, proprio in uno dei sabati più importanti della stagione. La Futsal ha subito preso il toro per le mani, sbloccando il risultato dopo poche azioni e da lì gli attacchi hanno preso il chiaro dominio sulle difese, con i nerazzurri bravi a continuare a segnare anche nei momenti in cui la Lidense sembrava pronta a ricucire lo strappo. Con questo successo i nerazzurri salgono sul treno delle migliori. È vero che La Pisana sta sempre più ipotecando il primo posto, ma dietro è bagarre per i tre posti che porteranno ai playoff, con i civitavecchiesi in quarta posizione con 25 punti proprio a braccetto con la Lidense. Incantevole prova di Proietti, autore di ben sei gol. Tripletta di Lopez, in gol anche Morra e Trappolini. «È stata una partita che i ragazzi hanno vinto durante la settimana allenandosi bene - dichiara mister Vincenzo Di Gabriele - per la prima volta in stagione ho visto la squadra con gli occhi della tigre».

Ci spera, ma dura poco, il Santa Severa, che cede per 6-1 all’Uliveto contro il Casalotti. La gara era cominciata bene per i neroverdi, che avevano rotto l’equilibrio dello 0-0, salvo poi lasciare campo libero alla rimonta prepotente dei romani. Inutile il nuovo gol segnato da Roberto Cattaneo. La classifica langue sempre: ora sono ben 12 i punti di distacco dalla zona playout, anche se il recinto degli otto punti rimarrebbe sempre nella disponibilità in caso di rimonta.

QUI SERIE C2. Scendendo in Serie C2, è stato un sabato dai contorni ben diversi per le squadre civitavecchiesi. Blitz esterno dell’Atletico Civitavecchia che rispetta i propositi della vigilia e vince senza subire reti a Roma con il 2-0 ai danni dello Spinaceto. Bomber di giornata Patrizio Maggi, autore delle due reti che fanno molto sorridere Simone Tangini, che ha ricevuto un attestato di stima importante dal suo club.

«Simone Tangini è un tecnico veramente preparato - dichiara il presidente dell'Atletico Ermanno Muneroni - che si sta comportando davvero bene. Siamo sicuri che farà bene anche in futuro. Non era facile imporsi in questo modo, è grazie a lui se siamo riusciti ad ottenere una vittoria come questa, supportato da ragazzi professionali e che si allenano con dedizione e passione. Così i risultati arrivano».

La classifica vede i beniamini del San Liborio Stadium al terzo posto in compagnia del Vallerano ed ad un solo punto di distacco dalla coppia in cima, formata da Progetto Futsal e Virtus Anguillara.

Sabato amaro, invece, per il Quartiere Campo Oro, con il Tamagnini che non è il solito fortino dei gialloverdi, visto che l’incontro con il District Seven si è concluso sull’1-1. Nonostante la solita mole di gioco e di occasioni creata da Bellumori e compagni, il risultato non fa felici i civitavecchiesi, sorretti solo dal gol di Pernelli, che evita, quantomeno, una dolorosa sconfitta.

«Siamo alle solite - dichiara Umberto Di Maio - creiamo tante occasioni, giochiamo molto in attacco, ma non sfruttiamo la mole di opportunità che ci capitano. Anche oggi grossa prestazione, ma i gol non li facciamo e questi sono i risultati».

I posti che contano tornano ad allontanarsi dopo il momento felice delle scorse settimane, infatti il Qco staziona all’ottavo posto con 17 punti, che significa -6 dalla quarta posizione, l’ultima che conduce ai playoff.

