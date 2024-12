Il Santa Marinella 1947 continua ad abituare i suoi tifosi allo spettacolo ed alle goleade, come dimostra il nuovo successo per 6-3 contro il Borgo Palidoro all'Ivano Fronti. Ma in vantaggio ci vanno i granata con il timbro dell'ex Civitavecchia Cesaro al 6°. Cinque minuti dopo in rete un altro bomber, ovvero Catracchia, che fa 1-1, prima del nuovo vantaggio ospite con Corrias al 26°. Questo episodio scatena la veemenza di Giuseppe Tabarini, che capovolge la situazione al 35° e al 44°, mandando il Santa Marinella al riposo avanti per 3-2. Ad inizio ripresa la formazione di Emiliano Cafarelli marca il suo terreno, chiudendo il confronto con le reti di Vincenzo e Tabarini, che fa tripletta. Uno sfortunato autogol in favore del Borgo e la rete del sempreverde Melara chiudono il conteggio dei gol. Con questa vittoria il Santa Marinella si avvicina alla vetta, distante solamente un punto.

