Con la maggioranza dei giocatori in vacanza o in tornei di beach volley iniziano i primi passi del mercato estivo che avvicinerà l’inizio della stagione sportiva 2024-2025.

Sofia Giulì saluta l’Asd Pallavolo Civitavecchia per andare in Salento a giocare in serie B2 con il Cutrofiano Volley. La società pugliese con un comunicato a dato la notizia ieri.

Il libero civitavecchiese classe 2008 lascia così la società rossoblu con la quale ha mosso i primi passi, giocando anche in serie B2 e scalando le gerarchie fino a diventare titolare grazie alle sue ottime prestazioni.

«Il trasferimento risponde pienamente alla politica della nostra società - ha commentato il presidente Marina Pergolesi - da sempre intenta ad agevolare desideri e percorsi sportivi delle atlete, coerentemente con il codice etico che ci siamo dati. A prescindere dalla riforma dello sport. Al contrario di società che ancora oggi tengono prigioniere ragazze e ragazzi meritevoli di categorie più consone alle loro qualità».

Una visione miope e egoistica che resta diffusa anche nei nostri territori.

Proseguono anche le trattative per il rinnovo dell’allenatore Giovanni Guidozzi sulla panchina della prima squadra che disputerà il campionato di serie C il prossimo anno.

Nei prossimi giorni il presidente Marina Pergolesi e l’allenatore dovrebbero incontrarsi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA