Non riesce l'impresa di ribaltare l'esito di gara 1 agli Snipers TecnoAlt. Sabato sera in quel di Legnaro, in occasione di gara 2 della finale promozione, i Fox Legnaro vincono 7-1 (2-1 il primo tempo) e conquistano la promozione in serie A.

LA PARTITA

Il match si gioca fin da subito su ritmi altissimi ed entrambe le squadre hanno ghiotte occasioni per passare in vantaggio. I primi a sbloccare l'incontro sono proprio i civitavecchiesi con Luca Tranquilli ma sul finire di frazione i veneti sono bravi a sfruttare una superiorità numerica e pareggiare, per poi passare in vantaggio con una bella azione individuale a pochi secondi dal termine.

L'inizio della ripresa è la chiave di volta del match: i veneti concretizzano subito le prime due chance e si portano sul 4-1. I TecnoAlt provano a forzare per ribaltare l'inerzia della gara ma i Fox sono scaltri a punire un Civitavecchia avanti in attacco. Il match termina 7-1 ed il Fox Legnaro festeggia la promozione in A.

IL COMMENTO

«Inutile girarci intorno - afferma il presidente Riccardo Valentini - gli avversari hanno dimostrato di avere una marcia in più. Noi abbiamo fatto il possibile, specie in casa, ma si vede che i Fox sono una squadra costruita per vincere, con tanti ottimi giocatori ed alcuni di essi davvero un lusso per la serie B. Il break di inizio secondo tempo ci è stato fatale ma per vincere ci sarebbe servita una vera e propria impresa. Hanno vinto con merito e quindi non rimane che fare loro i complimenti. Allo stesso tempo però non posso che essere contento per la stagione dei ragazzi: è stato un continuo crescendo, abbiamo dei 18 enni con già diversa esperienza non solo giovanile ma anche senior e si comincia a vedere il frutto del duro lavoro portato avanti in questi anni. Dobbiamo solamente continuare sulla strada tracciata: duri allenamenti e ampio spazio al nostro ottimo vivaio locale».

I presenti: Eugenia Pompanin, Tyler Lepore, Ravi Mercuri, Michelangelo Tranquilli, Alessandro De Fazi, Manlio Mandolfo, Riccardo Valentini, Alessio Galli, Luca Tranquilli. Allenatrice: Martina Gavazzi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA