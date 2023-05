Finisce con una beffa gara 1 della finale promozione di hockey in line di serie B. Sabato sera al PalaMercuri, gremito in ogni ordine di posto, i veneti hanno vinto la prima e importante sfida per 5-4 con la rete del successo siglata all'overtime. Sabato prossimo in quel di Legnaro gara 2 della finale: se vinceranno ancora i veneti, saranno loro i promossi in serie A. Se invece i civitavecchiesi dovessero espugnare il campo patavino, la decisiva gara 3 si giocherà il giorno dopo sempre a Legnaro.

LA PARTITA

Il match si apre con gli Snipers TECNOALT reattivi e determinati. Sull'asse Cocino-Lepore arriva l'1-0 e poco dopo è invece Lepore a servire l'assist per Ravi Mercuri: 2-0 e PalaMercuri in visibilio. I Fox però sono in partita e segnano il 2-1 con una precisa azione corale. Qui una delle chiavi di volta del match: doppia penalità al Legnaro ma i civitavecchiesi nonostante 2 minuti pieni di 4vs2 non riescono a segnare e si va all'intervallo. Nella ripresa è ancora Lepore a sfruttare un regalo della difesa Fox (3-1) ma a questo punto i veneti schiacciano sull'acceleratore, mettono in difficoltà gli Snipers che anche a causa di alcuni ingenui errori difensivi vanno in pochi minuti addirittura sotto nel punteggio, 4-3 a 7 minuti dalla fine.

Gli Snipers ci provano, i Fox sembrano resistere bene ma proprio nei secondi finali, con i TECNOALT che avevano anche tolto il portiere per la carta della disperazione, arriva il pareggio: tiro della speranza di Valentini e Ravi Mercuri è il più lesto di tutti a buttare il disco in rete in situazione di confusione. Finisce 4-4 e si va all'overtime.

Nei supplementari, con il golden gol, i civitavecchiesi partono meglio e Lepore colpisce una traversa: poi una ingenua e dubbia penalità consegna ai Fox una superiorità numerica che non sprecano. Finisce 5-4 e gara 1 in favore dei veneti.

IL COMMENTO

«Un vero peccato - afferma amareggiato il presidente Riccardo Valentini - il Legnaro è un'ottima squadra, costruita per vincere e con numerosi elementi con ampio trascorso in serie A. Eravamo avanti 3-1 e poi una volta sotto 4-3 siamo stati bravi a riacciuffarla sul 4-4 a 3 secondi dalla fine. Peccato per quel fallo all'overtime che ci ha lasciato in inferiorità in un momento così delicato della partita. C'è amarezza ma abbiamo dimostrato di poter competere a questi livelli e vedere il PalaMercuri così pieno e così caldo è stata una bellissima emozione. Ora servirà un miracolo sportivo per vincere due volte a Legnaro ma ce la metteremo tutta e non diamo niente per scontato. La squadra ha dimostrato di saper giocare un grande hockey nonostante l'ottima caratura degli avversari, dovremo eliminare quelle sbavature difensive che ci sono costate care e sfruttare meglio le superiorità in nostro favore».

I PRESENTI

Eugenia Pompanin, Tyler Lepore, Ravi Mercuri, Stefano Cocino, Michelangelo Tranquilli, Luca Tranquilli, Riccardo Valentini, Alessandro De Fazi, Manlio Mandolfo, Alessio Galli, Bernardo Meconi. Allenatrice: Martina Gavazzi.

