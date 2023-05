Si gioca domani alle ore 20 al PalaMercuri gara 1 della finale promozione dalla serie B alla serie A. L'atto conclusivo di questi play off vede affrontarsi da una parte i civitavecchiesi allenati da Martina Gavazzi, dall'altra il Fox Legnaro allenato da coach Alessio Buzzo.

Sabato prossimo in quel di Legnaro (ore 19) si giocherà gara 2, l'eventuale gara 3 si giocherà invece il giorno seguente, sempre a Legnaro, in virtù del primo posto in classifica al termine della stagione regolare.

Il match, inutile a dirlo, è di quelli che vale una stagione: i TecnoAlt dovranno essere bravi a far valere il fattore campo contro una squadra fortissima ed allestita per vincere ma già battuta in regular season fra le mura amiche.

I civitavecchiesi dovranno riuscire poi a vincere almeno una delle due gare in trasferta: il cammino verso la promozione in serie A è estremamente difficile e vede favoriti alla partenza i ragazzi veneti ma i civitavecchiesi non lasceranno nulla di intentato.

«Si affrontano due squadre partite a inizio stagione con obiettivi diversi - afferma il presidente Valentini - da una parte i nostri ragazzi, migliorati tantissimo durante l'anno e che grazie al ritorno di Mercuri e Tranquilli e all'innesto di un elemento di esperienza come Lepore hanno trovato le giuste alchimie. Dall'altra una squadra probabilmente altrettanto giovane, piena di talento, con elementi provenienti dalla serie A e con diversi ragazzi già nel giro della nazionale italiana. Mi aspetto un PalaMercuri gremito come non mai, pieno in ogni ordine di posto, pronto ad incitarci ma mai irrispettoso nei confronti degli avversari. Sarà una sfida avvincente, di quelle belle da giocare e belle da guardare. Come tutte le finali regnerà l'equilibrio, decideranno gli episodi e chi riuscirà a gestire meglio la tensione».

