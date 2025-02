Sniperine CRT più forti delle avversità. Non sono bastate le numerose defezioni a fermare il cammino inarrestabile della formazione femminile della Cv Skating, ancora a punteggio pieno dopo il termine del girone di andata (7 vittorie su 7 incontri). Le civitavecchiesi infatti hanno affrontato la doppia trasferta di Torre Pellice (sabato sera) e Agrate (vs Milano Devils, domenica mattina) prive di quasi tutto l'attacco titolare: out capitan Novelli e Raia per infortunio e Barocci per motivi di studio e, assenza last second, dell'allenatrice Martina Gavazzi per un attacco influenzale.

Ma le Sniperine sono più forti delle avversità e le ragazze, guidate dalla giocatrice/allenatrice Laura Giannini e dalla capitana Mara Faravelli hanno ottenuto due convincenti vittorie per 5-1 contro Torre Pellice e 5-0 contro Milano Devils.

«Abbiamo affrontato un intenso weekend di doppia trasferta - afferma Faravelli - contro squadre giovani ma con qualche innesto di esperienza. Ci hanno messo alla prova ma siamo riuscite a portare a casa sei punti preziosi. La nostra stagione procede ad un ottimo livello: stiamo giocando con intensità e stiamo segnando con regolarità, un aspetto che in passato ci aveva messo in situazioni difficili. Ora l'obiettivo è mantenere questa concentrazione e determinazione in vista della finale di Coppa Italia, in programma domenica prossima alle ore 16.15 a Cittadella contro l'HC Milan».

Le presenti: Eugenia Pompanin, Gloria Padovan, Laura Giannini, Martina Succi, Mara Faravelli, Federica Ercolani, Louise Ciucci, Desirè Capodimonte, Martina Mori. Allenatrice: Laura Giannini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA