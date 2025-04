Brusca battuta di arresto per il Santa Marinella Basket che interrompe la lunga striscia di vittorie con una sconfitta dal sapore amaro per 64-44 sul campo del Libero Sport di Roma. Era noto che non fosse una partita facile quella di domenica e lo sapevano bene entrambe le squadre quanto fossero preziosi i due punti in classifica. Un match da affrontare con agonismo e fisicità, dove mettersi alla prova anche emotivamente, in una “battaglia” senza esclusione di colpi. L’approccio delle ragazze di Coach Precetti è troppo timido e lascia spazio alla squadra di casa che approfitta di alcune leggerezze difensive per portarsi subito a +8 alla fine del primo quarto. Al rientro in campo la reazione delle tirreniche si fa sentire, qualche buona scelta offensiva e un po’ della ritrovata solidità a difesa del canestro permette il recupero del passivo accumulato fino ad avvicinarsi ad un punto di distanza all’intervallo lungo. I secondi 20 minuti sono tutti da giocare e tirreniche devono provare a fare qualcosa in più per dare un taglio diverso alla partita. Ma al rientro in campo Libero Sport è più unita, precisa nel realizzare, sbaglia pochissimo, e mette in difficoltà le avversarie che invece faticano a trovare soluzioni offensive, perdendo campo e subendo un nuovo parziale. Nell’ultimo quarto non migliora la situazione, anzi sancisce la fine delle speranze delle santamarinellesi che non riescono a trovare in campo gioco di squadra e soluzioni, lasciando a Libero Sport la possibilità di allungarsi con il punteggio e consolidare il risultato finale. Di fronte ad un avversario come quello di domenica, che si è espresso con ottime percentuali di realizzazione e un gioco compatto, le ragazze del S. Marinella non riescono ad esprimere al meglio le loro caratteristiche e mancano di quella sinergia che serve per vincere le partite complesse, dove la concentrazione e il gioco di squadra fanno la differenza, soprattutto nei momenti più delicati. Sicuramente il punteggio finale è severo, ma non può o deve demoralizzare gli animi, perché in ogni sconfitta si può trovare uno stimolo in più per fare meglio. Si riparte subito domenica 13 aprile, con l’inizio del ritorno di questo mini girone sul campo del basket Talea, pronti a dare un segnale di reazione positiva, sportiva e costruttiva.

