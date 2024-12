Obiettivo vittoria. Una sfida molto calda quella di oggi alle ore 15 all’Enzo Totti contro la Pescatori Ostia. Il Ladispoli si prepara ad una battaglia, in ricordo anche dell’andata quando finì 2-1 per i rossoblu ma non senza nervosismo nel finale. La Pescatori ha ottenuto un punto domenica scorsa sul campo della Luiss, gli uomini di Lillo Puccica sono reduci dalla sconfitta di Rieti. Ma è la classifica a preoccupare perché gli avversari sono a -6 e vincendo oggi accorcerebbero di molto il divario. Ecco perché, in chiave salvezza, è fondamentale non perdere oggi. Puccica non avrà a disposizione i difensori centrali Temperini e Minelli perciò dovrà rivedere il proprio schieramento che si baserà sempre sulla difesa a 3. Tomareli sarà il portiere, poi dietro tre maglie per quattro: Ranieri, Mengoni, Fiaschetti e Roberto Colace. Uno starà fuori. Sulle corsie esterne si prevede il ritorno del febbricitante Buonanno, a destra D’Aguanno, poi al centro sulla mediana Paganetti e Alessandro Colace, con Aracri e Iurato dietro Pelizzi o Suma. Per Pescatori Ostia-Ladispoli designato il signor Giorgio Catalani di Ciampino. Sarà coadiuvato dagli assistenti Victor Viziru e Leonardo Guadagni di Roma 1. Gli uomini di Puccica osserveranno con attenzione ciò che accade sugli altri campi, a cominciare da Luiss-Astrea e Aranova-Romulea. L’Academy Ladispoli, dopo due turni fuori dalle mura amiche, tornerà a giocare al Sale domenica prossima con il Campus Eur. Il campionato entra nella fase calda e l'obiettivo della società è la salvezza, possibilmente senza passare per i playout anche se allo stato attuale sembra improbabile.

