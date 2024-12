Secondo pareggio di fila per l'Aranova, che impatta sul campo della Boreale. La formazione di Vigna non va oltre il pari (0-0), contro una squadra che ha dimostrato di avere le carte in regola per disputare un buon campionato. Un pareggio, tuttavia, che le due formazione si sono divise in una partita che non ha regalato grandi emozioni. Per Teti e compagni è un punto da mettere in cascina con soddisfazione. I rossoblu hanno dato vita a una prestazione positiva e alla fine il pari ha lasciato le due formazioni soddisfatte. Ora il pensiero volge al prossimo impegno di domenica in casa contro il Colleferro, che arriverà alle Muracciole a secco di punti.

