Mezzo passo falso dei tirrenici nella gara esterna contro il fanalino di coda Ronciglione United di mister Nicola Salipante. I ragazzi di mister Fracassa infatti si sono fatti bloccare sullo 0-0 nello scontro con i viterbesi. Così, dopo cinque vittorie consecutive, il Santa Marinella si fa togliere punti da una squadra che viaggia all'ultima posizione senza aver vinto una gara da inizio campionato. Però, a guardare il bicchiere mezzo pieno, c’è da dire che i tirrenici hanno dominato per gli interi 90 minuti di gioco, mancando diverse occasioni da gol con Trincia, Brutti e Tabarini. Chiaramente, avendo di fronte la prima della classe, i padroni di casa hanno badato a non prenderle, attuando il più classico dei catenacci, per poi tentare sortite offensive in contropiede. Una tattica che ha consentito al Ronciglione di fermare la corazzata tirrenica che con una vittoria avrebbe potuto prendere il largo e puntare, domenica prossima, a mettere fuorigioco il Pianiscarano che sarà ospite allo stadio Fronti.

Nonostante il pareggio mister Fracassa ostenta ottimismo: «È stato un Santa Mariella che ha dominato l'intera gara - dice l’allenatore rossoblu - sotto tutti i punti di vista, sia tattico che atletico. Non era semplice trovare gli spazi perché, quando trovi una squadra che gioca con il 4-5-1 e tutti sotto la linea del pallone, avere parti di campo libere era una impresa. Ci abbiamo provato il primo tempo con Tabarini, con Brutti, con Trincia a cercare la via del gol, purtroppo però siamo stati imprecisi. Comunque non siamo neanche fortunati con gli arbitri perché in una mischia in area c'è stato un tocco evidente di mano di un difensore del Ronciglione, che l'arbitro non ha voluto punire con il calcio di rigore e su quell'episodio è scivolato via il primo tempo. La ripresa ha offerto lo stesso monologo. Noi abbiamo sempre tenuto il pallino del gioco e il Ronciglione che tentava la ripartenza con i loro esterni. Comunque anche loro hanno avuto un'occasione su calcio di punizione con Pagliuca che ha colpiti la traversa. Siamo stati anche penalizzati da uno dei due assistenti dell'arbitro che ha fatto annullare un gol a Tabarini perché secondo lui era partito in posizione di fuorigioco. Comunque loro hanno fatto una partita tattica, una prestazione congeniale alla loro situazione in classifica. Hanno evitato di affrontarci a viso aperto e giocato per bloccarci le vie di attacco, infatti ci sono riusciti. Noi invece dovevamo essere un po' più cattivi e precisi sotto porta, però, posso dire che la squadra non ha sottovalutato assolutamente l'avversario, anzi, l'impegno è stato massimo da parte di tutti anche se ne è uscito fuori uno 0-0 che non ci premia. Le partite sono chiaramente complicate anche se, sulla carta, sembrano semplici ma c'è da giocarle perché ogni partita ha una sua storia. Comunque torniamo dalla trasferta di Ronciglione, consapevoli che questo tipo di gare potrebbero ripetersi anche con altre squadre, per cui dobbiamo essere più bravi a trovare le soluzioni nell'immediato».

©RIPRODUZIONE RISERVATA