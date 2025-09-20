Inizia il campionato e il Santa Marinella affila le armi. Dopo aver steccato la prima, con la penalizzazione in Coppa Italia per aver messo in campo nella gara con il Cerveteri un giocatore squalificato, la società è corsa ai ripari e ha perfezionato le cariche amministrative riportando in quello che è l'ufficio piu importante del team e cioe la segreteria, una persona esperta come Luciano Varchetta.

Ed è lui che ha dato il via alla fase preparatoria di questo torneo, redigendo la lista dei giocatori convocati per la trasferta di oggi con il Duepigreco Roma. La sfida è in programma alle 15 sull'impianto in sintetico di Montespaccato e per questo incontro il tecnico titrenico potra contare sull'intera rosa a disposizione.

«Finalmente torniamo in campo - commenta mister Fracassa - per una trasferta contro la Duepigreco. Noi siamo pronti. Non vediamo l'ora di scendere in campo perché abbiamo voglia di di giocare per fare punti ma soprattutto di giocare in una partita ufficiale. C'è stata la delusione di Coppa ma ormai dobbiamo lasciarcela alle spalle e concentrarsi esclusivamente sul campionato che poi è l'obiettivo che ricorriamo in questa stagione.

Diciamo che affronteremo una squadra che ha cambiato tanto rispetto all'anno scorso, è una squadra molto giovane, secondo le informazioni che ci sono giunte, comunque andremo a Roma con l'intento di fare il risultato pieno, perché partire bene in questo tipo di campionato aiuta a lavorare sicuramente in un ambiente più sereno, aiuta a dare fiducia al gruppo, aiuta a dare certezze a quei nuovi giocatori che abbiamo preso. Quindi ho molte aspettative, ho molta fiducia nel gruppo che abbiamo costruito quest'estate e quindi questo mi fa ben sperare per una stagione importante.

Per quanto riguarda la rosa giocatori, l'unica assenza è quella di Astorelli classe 2007 che sta fuori per lavoro. Per il resto sono tutti a disposizione. C'è Brutti che ha un po' di influenza quindi prima della partita decideremo se mandarlo in campo dal primo minuto o meno. Comunque chi sostituirà Brutti sicuramente si farà trovare pronto. Da oggi deve parlare il campo, perché sono convinto che il Santa Marinella è pronto. Il Santa Marinella vuole fare un'ottima figura. C'è tanta voglia di riscatto. Quindi non vediamo l'ora di andare sul campo di Montespaccato perche sarà il nostro primo banco di prova per dimostrare subito la nostra forza».

