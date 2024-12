Per la RIM Cerveteri domani alle 18 c’è l''occasione di allungare il passo, di battere l'ultima della classe, la Smit a zero punti, e pensare di poter chiudere il 2023 in acque tranquille.

Se Fonte Roma, Frascati e New Basket, impegnate contro le pri me della classe, dovessero fermarsi, i ceriti potrebbero addirittura balzare al quinto posto della classifica, un risultato oltre le più rosee aspettative ad inizio anno.

A Valcanneto, Alfarano e compagni hanno tutte le possibilità di vincere, lo sperano per mettere fieno in cascina. La vittoria del turno scorso ha consegnato morale e fiducia, me occorre continuare a mietere vittorie per evitare la coda dei play out. Con 8 punti in classifica i ceriti guardano al prossimo impegno con fiducia .

«Abbiamo l'occasione di vincere - afferma Parroccini - dipende da noi avere la forza e la testa per non sbagliare contro un avversario di cui non ci fidiamo. I miei compagni sanno bene che dobbiamo giocare con la concentrazione alta e come sappiamo fare noi, con dinamicità e spirito battagliero. Due punti sono fondamentali, vorremmo chiudere l'anno nel modo migliore, Ci riusciremo, ne sono sicuro».

