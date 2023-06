Si comincia a pensare al futuro, a come organizzare la prossima stagione in Serie C. La Rim Cerveteri deve scogliere il nodo allenatore, dal momento che Giorgio Russo, sembra aver ricevuto offerte in altre società che sta valutando. Il tecnico ha vinto due campionati di fila, si è costruito un’immagine forte e vincente, considerata anche la sua giovane età. La dirigenza sta aspettando una risposta che non dovrebbe tardare ad arrivare tra qualche giorno. Nel frattempo la FIP ha dato parere favorevole per l’omologazione del campo da gioco e quindi da adesso si guarda alla prossima stagione. Per disputare il prossimo campionato servono risorse economiche, dal momento che le spese da affrotare si aggirano intono ai 60 mila euro. Sulla maglia dovrebbe campeggiare uno sponsor locale, si parla di Orizzonte, la nota catena di supermercati di Terracina , che è pronta ad affiancare il suo brand alla squadra di basket.

©RIPRODUZIONE RISERVATA