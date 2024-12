Partita folle che la Favl Cimini Viterbo di mister Castagnari contro la Luiss si aggiudica al fotofinish con il gol di Cissé del 5-4 dopo aver rischiato di dilapidare il clamoroso vantaggio di 4-1 a 12’ dal novantesimo. Una Favl decisamente superiore ai romani che ha avuto però questo clamoroso calo di concentrazione nella fase finale del confronto con il clamoroso pari dei padroni di casa rispedito al mittente grazie al guizzo di Cissé autore di una doppietta.

Favl che così resta dietro al gruppone di alta classifica e prestazione sulla quale bisognerà ragionare in settimana per far si che certi backout non si ripetano più.

IL TABELLINO. Reti: 11’pt Cissé (rig. FCV), 37’ Ottaviani (FCV), 43’ Capuano (FCV), 47’ autogol Nesta (L); 24’st Capuano (FCV), 33’ De Vincenzi (rig. L), 39’ st Guidetti (L), 43’ st Rubolino (L), 50’ st Cissé (FCV).

Luiss: Tolomeo, Alberti (37’ st Calidori), Le Rose, Bacci (1’ st D’Angolo), Neccia (20’ st Rubolino), Franchi, De Vincenzi, Sarrocco, Renzetti (35’ st Guidetti), Meneschincheri, Diakité. A disposizione: La Vecchia, Carbonetti, Di Gioia, Fedele, Fraticelli. Allenatore: Stendardo.

Favl Cimini Viterbo: Bertollini, Lo Zito, Morariu, De Goicoechea; Nesta, Tollardo, (48’ st Seck), Paruzza (39’ st Torsellini), Ciucci (25’ st Silvestroni), Ottaviani; Capuano (31’ st Kordic), Cissé. A disposizione: Morelli, Collacchi, Barduani, Pompei, De Simoni. Allenatore: Castagnari.

Arbitro: Alessandro Capponi di Latina. Assistenti: Iaia di Latina e Balzani di Aprilia.

Note: pt 1-3. Ammoniti: Morariu e Bertollini (Favl Cimini Viterbo). Angoli: 5-3 per il Viterbo. Giornata nuvolosa, campo scivoloso.

