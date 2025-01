Il risultato che non si pronosticava e che lascia meravigliati. L’Asp Civitavecchia con una grande dimostrazione di forza si è imposta sabato sera nella gara casalinga contro il Volley Anguillara per 3-0 per la felicità della squadra e dello staff. Sabato pomeriggio, in un Palazzetto Insolera-Tamagnini finalmente dotato di buona illuminazione, le rossoblu sono entrate subito in partita nella maniera migliore, imponendosi per 25-18 nel primo set dando l’impressione di giocare con meccanismi collaudati. Più combattuto il secondo set da metà in poi, complici alcuni errori in ricezione del libero; in evidenza Martina Paoli, Elis Spalletta e il capitano Federica Belli che hanno trascinato la squadra punto su punto fino alla conquista del secondo set per 25-21 e del terzo per 25-23 dopo una rimonta che ha entusiasmato il pubblico presente in tribuna. Complessivamente è stata una gara ottima tatticamente e mentalmente da parte di tutto il gruppo, per la soddisfazione di tutto lo staff tecnico che sta evidentemente compiendo un ottimo lavoro.

«Sono felicissimo, le ragazze sono state perfette - ha commentato a fine partita un visibilmente emozionato Giovanni Guidozzi, tecnico dell’Asp Civitavecchia - questa partita l’abbiamo vinta anche grazie al lavoro svolto durante la pausa natalizia. Anguillara sulla carta è una squadra fortissima e non so perché si trovi in difficoltà in classifica. Noi siamo stati bravi nei momenti importanti a non sprecare nulla e sono sicuro che il merito è di tutti, giocatrici e noi dello staff. Stiamo facendo davvero un bel lavoro».

Dopo dodici giornate del campionato di serie C l’Asp Civitavecchia ha già 20 punti, quasi gli stessi punti di tutto il campionato precedente, a testimonianza della crescita evidente del gruppo. Il quinto posto nel girone A era un risultato non preventivabile a inizio stagione. Non si può dire la stessa cosa per l’Anguillara, che nonostante sia partita in questo campionato ben attrezzata e con l’ambizione di arrivare ai playoff, veleggia mestamente in nona posizione con 14 punti, con lo staff tecnico in bilico secondo voci di corridoio.

