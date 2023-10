Lo scontro diretto se l’è portato a casa il Ladispoli. Due reti, poi la Pescatori ha accorciato le distanze provando fino all’ultimo a pareggiare. Infine nervosismo, cartellini rossi e parapiglia tra giocatori, segno anche che la posta in palio era altissima. Mattatore del match Manuel Pagliuca che con la sua doppietta ha rilanciato le ambizioni dei rossoblù. Puccica manda in campo D’Angeli tra i pali, difesa a tre con Temperini, Roberto Colace e Ranieri. Sulle corsie esterne Buonanno a sinistra e Aracri a destra, mentre sulla linea mediana agiscono Alessandro Colace e De Angelis. Polucci viene schierato dietro al tandem offensivo formato da Pelizzi e Pagliuca. La Pescatori sciupa subito con Masciangelo da pochi passi. Alla prima vera occasione l’Academy fa centro. Pelizzi spizza per Polucci che si invola e serve Pagliuca che prima si fa ipnotizzare da Riem e poi sulla respinta indovina l’angolino. Dopo 4 minuti in contropiede Polucci viene steso da Riem. Dal dischetto ci va Pagliuca che è glaciale e batte ancora l’estremo difensore. Al 28’ Buonanno è sfortunato perché coglie la traversa. Nel miglior momento del Ladispoli, Tiozzo al minuto 42 indovina il jolly da 30 metri. Si riparte con i ladispolani sempre avanti. Colace prende il palo su passaggio invitante di Buonanno. Al 12’ sono gli ospiti con Marzi a rendersi pericolosi ma il pallone finisce a pochi centimetri dal palo. Al 21’ ancora brivido per il tiro secco di Ciobanu. Il Ladispoli riparte in contropiede e Polucci non sfrutta la possibilità del 3-1 ben servito da Ruggiero entrato per Buonanno. Poi si accendono gli animi e vengono espulsi Marchetti e Lo Presti per la Pescatori e Fiaschetti appena entrato per il Ladispoli. Bucri in zona Cesarini si mangia il 2-2 e il triplice fischio è una liberazione per il Sale.

«I ragazzi si meritavano questa vittoria - è il commento di mister Puccica - hanno giocato con grande intensità, quella che mettono durante gli allenamenti, voglia e passione. È un gruppo giovani, con molti under, che deve scalare le montagne ogni domenica. È arrivato un premio per loro tramite una prestazione di alto livello. Potevamo chiuderla già al primo tempo con Buonanno che ha preso la traversa, poi il palo di Colace nella ripresa. La Pescatori aveva trovato il jolly e poi abbiamo sofferto alla fine, ma i ragazzi hanno saputo soffrire e sono stati bravi. Il carattere non è venuto meno. Ora testa alla Coppa». Il Ladispoli giocherà mercoledì in casa contro la Luiss partendo dal risultato di andata 1-1. Punteggio che vede in leggero vantaggio i rossoblù in virtù della rete segnata fuori casa.

