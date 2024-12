VITERBO - Praticamente quasi tutte al lavoro le formazioni di Prima e Seconda Categoria che parteciperanno ai campionati dilettantistici della stagione 2024/2025 con le competizioni che prenderanno il via il prossimo 6 ottobre. Dal prossimo fine settimana al via le numerose amichevoli che per i team della Fulgur Tuscania e della Maremmana 1934 Montalto sono già iniziati la scorsa settimana con la Fulgur che ha pareggiato 0-0 a Pescia ed il Montalto che è stato sconfitto per 1-0 nella trasferta toscana contro il Capalbio. Con i ripescaggi ufficiali dell’Aurora Viterbo nel girone A della Prima Categoria e dell’Onano Sport Calcio al campionato di Seconda è definito il quadro delle viterbesi che saranno inseriti nei gruppi della Seconda Categoria a 14 squadre. Il possibile girone A formato da tutte squadre della Tuscia potrebbe essere il seguente: Grotte Santo Stefano, Onano Sport, Proceno, Gradoli, Vigor Acquapendente, Robur Tevere, Sporting Bagnoregio, Farnese, Piansano, V.Marta, Virtus Acquapendente, Tarkna Tarquinia, Fc Viterbo e Castiglione. Le altre nove sono: Virtus Caprarola, Sassacci, Calcio Sutri, Vicus Ronciglione, Cura Calcio, Atletico Monte Romano, Vejanese, Vasanello, Pol. Oriolo. Con loro saranno inserite squadre dei comprensori di Civitavecchia e/o Roma. Al.Giu.Vir.

