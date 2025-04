Si gioca quest’oggi alle 16.30 la quartultima giornata del campionato di serie C per il Pqp. I rossoblu saranno di scena sul parquet di Castro Volley con la chiara volontà di provare a chiudere al meglio un campionato non andato come nelle aspettative. I ragazzi del Pqp proveranno a tirare fuori l’orgoglio in un confronto che avrà poco da dire sul contesto agonistico, in quanto anche i padroni di casa non hanno grossi obiettivi da raggiungere e sono tranquilli a centro classifica. Intanto, come detto, non sembra affatto terminare questo periodo negativo, a livello di risultati, per il PQP. Un'altra giornata di volley è stata archiviata e la compagine fiumicinese, nonostante una buona dose d'orgoglio, esce battuta anche in occasione della recente sfida di Serie C con il Frascati, dove non è stato portato a casa nemmeno un set.

La formazione di Frascati, che occupa il sesto posto in classifica, si è resa protagonista di una buona gara terminata poi con il risultato finale di 0-3. 20-25, 20-25 e 22-25, sono questi i parziali definitivi di un match, dove la superiorità ospite ha avuto la meglio in campo. Il dominio avversario, preannunciato già alla vigilia dell'incontro, si è poi sviluppato direttamente sul terreno di gioco.

I padroni di casa, ultimi nel girone B con soltanto 7 punti, sono già sicuri della retrocessione e dovranno ripartire dalla serie D. La determinazione che li ha però contraddistinti sino ad ora, sarà fondamentale per onorare la parte conclusiva di campionato.

