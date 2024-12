Si conclude con sette punti in tre partite il tour de force nel Nord-Est Italia per gli Snipers Pizzeria Red Carpet, impegnati nel campionato nazionale Under 18 Elite.

I ragazzi guidati da coach Martina Gavazzi hanno infatti perso di misura sabato pomeriggio in casa del Fox Legnaro (5-4 all'overtime), vinto con un netto 10-5 in casa dello Sporting Treviso al sabato sera e ancora vinto, ma stavolta di misura, per 7-6 la domenica pomeriggio in casa dell'Edera Trieste.

«Ringraziamo la federazione per averci consentito di accorpare le trasferte - spiega il presidente Riccardo Valentini - perché altrimenti organizzare tre trasferte così lontane e a così poca distanza sarebbe stato davvero difficile. I ragazzi hanno dimostrato di essere molto allenati e di riuscire a giocare con intelligenza anche nonostante questo evidente sforzo fisico».

Un commento più tecnico lo rilascia invece l'allenatrice Martina Gavazzi: «Una partita molto equilibrata quella con il Legnaro, a replicare la finale di coppa. Ancora una volta conduciamo per tutta la gara e veniamo recuperati sul finale, questa volta però è l’overtime a decidere la vittoria degli avversari. Molto rammarico tra i ragazzi ma la sfida è ancora tutta aperta. Le partite contro Treviso e Trieste invece si presentano più agevoli e riusciamo a dare spazio a tutto il roster per permettere la crescita dei più giovani che per la prima volta si affacciano ad un campionato così competitivo; è un minutaggio importante che li farà essere pronti per i playoff».

I presenti: Giulia Mollica, Francesca Borgi, Ruggero Meconi, Bernardo Meconi, Daniele Ceccotti, Emanuele Scotti, Luis Tuduran, Leonardo Pistola, Leandro Galioto, Manuel Carannante, Mattia Cesarini, Francesco Taglioni, Emanuel Mendola, Gloria Padovan. Allenatrice: Martina Gavazzi.

