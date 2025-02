Il Civitavecchia Calcio manca ancora l'appuntamento con la vittoria in Eccellenza e inizia non bene il periodo morbido. Al Tamagnini è solo 0-0 contro la Romulea, ma Funari e compagni hanno tanto da recriminare per una direzione arbitrale non proprio convincente di Messina di Castellammare di Stabia. Con le numerose assenze, a cui si è aggiunta quella di Fatarella, che stava rientrando dall'influenza, mister Massimo Castagnari ha deciso di inserire Funari come terzino destro, confermando la coppia centrale Cerroni-Pica. Proietti a presidiare la mediana, supportato da Laurenti e Gagliardi. Davanti trio offensivo pesante con Rei, Vittorini e Cruz. Il Civitavecchia inizia subito forte e dopo due minuti prova a fare male ai giallorossi, con Vittorini che si lancia in contropiede, ma il tiro ad incrociare scheggia il palo. E pochi attimi dopo pericoloso tiro alto sopra la traversa a cura di Cruz. Ma non è finita: al 6' altro palo su mancino dalla distanza di Proietti. Prima chance Romulea all'8' con un colpo di testa fuori di Zeno sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Pompei si infortuna ed è costretto al cambio, al suo posto entra Fatarella, nonostante non sia al meglio della forma. Dopo un periodo senza grosse emozioni, al 39' i padroni di casa per un mancato calcio di rigore per un atterramento in area su Vittorini lanciato in porta. In pieno recupero altra grande chance per il gruppo di Castagnari, con Vittorini che dal centrodestra tenta un colpo di genio, ma la palla viene fermata solo dall'incrocio dei pali. E la ripresa si apre con un bel sinistro dalla trequarti di Rei, che non finisce lontano dalla porta di Pensa. Dieci minuti dopo l'esterno d'attacco si riprova in sforbiciata, ma il risultato è lo stesso. Poco dopo su una palla vagante in area il gol rischia di farlo la Romulea, ma Romagnoli è bravo ad evitare la doccia fredda. Al 18' l'episodio che cambia il match: Pica liscia un pallone, che gli finisce sulla mano in maniera involontaria. Ma per l'arbitro Messina nessun dubbio: cartellino giallo per Pica, che già ammonito, deve abbandonare il campo è lascia il Civitavecchia in 10. Al 22' grosso opportunità per i romani, cross dalla sinistra, Travaglini incorna di testa, con la palla di poco fuori. Nel finale i nerazzurri provano il tutto per tutto, con quattro attaccanti in campo, per provare a sbloccare una difficile situazione. Nel recupero grosse proteste del Civitavecchia per un calcio di rigore non concesso su Gagliardi, che nel contrasto perde addirittura la scarpa ma il penalty non viene decretato. Alla fine è solamente 0-0. L'unica bella notizia è la sconfitta della W3 Maccarese a Viterbo, con Funari e compagni che rosicchiano un punto ai bianconeri, che domenica giocheranno contro il Valmontone, il quale sembra quasi irraggiungibile per tutti. Alla fine la domenica è stata brutta, ma non bruttissima, per via di queste questioni di classifica. Il Civitavecchia non ha brillato e fatica a segnare se non c'è Vittorini che trascina la squadra con le sue rete. Va anche detto che, pur volendo evitare polemiche sterili, gli episodi arbitrali hanno sfavorito la squadra nerazzurra ed a fine gara la rabbia del pubblico era incontenibile.

IL COMMENTO «La squadra ha dato tutto - commenta mister Massimo Castagnari - posso dire poco ai miei ragazzi. In attacco ci abbiamo provato, ma le occasioni che abbiamo avuto non si sono tramutate in gol. La conduzione arbitrale? È stata un po' infelice, ma preferisco non approfondire il tema. Penso alla classifica ed al fatto che siamo in piena lotta per centrare il secondo posto».

IL TABELLINO

Civitavecchia: Romagnoli, Funari, Cerroni, Pica, Pompei (20' pt Fatarella), Laurenti, Proietti (16' st Di Vico), Gagliardi, Rei (24' st Canestrelli), Cruz (35' st Rossetti), Vittorini. A disp. Calisse, La Rosa, Serpente, Converso, Cesaroni. All. Castagnari.

Romulea: Pensa, Zeno (31' st Dei Giudici), Monacu (36' st Quadraccia), Mussini, Fiore, Costa, Amorosino, Pomponi, Tagami, Ricceri (28' st D'Andrea), Travaglini (43' st Di Gregorio). A disp. Eliseo, Gentile, Montalbano, Barchiesi, Pulci. All. Decataldo.

Arbitro: Messina di Castellammare di Stabia

Ammoniti: Rei (C), Laurenti (C)

Espulsi: Pica (C) al 18' st per doppia ammonizione, Vittorini (C) a fine partita per proteste

