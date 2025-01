Un punto a testa tra Etrurians e Mysp ed è un bel match quello andato in scena all’Angelo Sale. Gli uomini di Bacchi hanno dovuto affrontare una squadra indicata alla vigilia tra le protagoniste del girone C di Prima Categoria e il risultato alla fine è di 2-2. Abis ha portato in vantaggio quasi subito i padroni di casa, poi è arrivato il pari di Berretta nella ripresa. Peluso ha firmato il nuovo vantaggio tirrenico e il Mysp ha riagganciato il risultato a pochi minuti dalla fine.

Etrurians in campo con Antonini tra i pali, difesa a 3 con Roscioli, Dolente e Pierini, Avolio e Peluso a centrocampo, sulle corsie esterne Flore e Cotea, con capitan Abis trequartista alle spalle di Veronesi e Squarcia.

Un inedito 3-4-2-1 per il tecnico ladispolano. Al 12’ Etrurians in vantaggio. Peluso recupera palla, gira sul versante destro, cross in mezzo, Abis dialoga con Squarcia che ricambia il favore e il fantasista supera il portiere ospite con un tiro chirurgico. Mysp si dimostra avversario ostico e comunque non va al tappeto. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-0. Nella ripresa i romani trovano il pari su calcio di rigore. Berretta entra in area e finisce a terra: per l’arbitro non ci sono dubbi. Lo stesso numero 15, appena entrato, trasforma.

Al 30’ c’è un calcio di punizione sulla sinistra, la sfera finisce in area di rigore, il portiere respinge la conclusione ma nulla può su Peluso che di rapina ribadisce in rete.

Sembra fatta ma 3 minuti dal triplice fischio Baraldi gela il Sale per il 2-2 conclusivo.

A fine gara arriva il commento a caldo del direttore sportivo Fabio Ciampa.

«Mysp è davvero una bellissima squadra e a mio avviso l’arbitro ha inciso sull’andamento della gara perché potevamo andare sul 2-0. Tuttavia abbiamo dimostrato carattere e speriamo di continuare a giocare in questo modo».

Prossimo appuntamento per i gialloviola domenica mattina alle 12.30 sul campo del Monte Mario. Un banco di prova importante per Peluso e compagni.

Etrurians: Antonini, Pierini, Roscioli, Avolio (13’ st Pellecchia), Dolente, Flore (17’ st Freddi), Cotea, Peluso, Squarcia, Abis (36’ st Palombo) , Veronesi (5’ st Pallozzi). A disposizione: Anzuini, Barison, Mastropietro, Scotti. Allenatore: Bacchi.

