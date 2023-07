Si sono svolti a San Miniato sul lago di Roffia i campionati italiani master di canottaggio.

La società Azzurra capitanata da Mauro Guglielmi porta a casa uno splendido argento nel doppio con Paolo Savino e Roberto Di Luzio.

Partendo dalle batterie per l’accesso alle finali di sabato, il 4 di coppia formato da De Angelis, Bravo, Guglielmi e Di Luzio perde la qualificazione a causa della rottura della deriva, evento tra l’altro rarissimo.

Le altre batterie vanno benissimo sia nel doppio con Di Luzio e Savino, sia nel singolo con lo stesso Savino, che si gioca donenica la finale con avversari di valore assoluto.

Il portacolori dell’Azzurra scende in acqua determinato, mettendo in piedi una gara che lo vede sfiorare il podio a pochi metri dall’arrivo .

Un’ora dopo però insieme a Di Luzio si va a conquistare un argento con un serrate finale di gran livello mettendo paura anche alla vittoriosa coppia e pluricampioni di Varese.

Bella soddisfazione per questo equipaggio dopo una stagione che comunque lo ha visto sempre protagonista sui campi di regata «un ringraziamento va a Mauro Guglielmi per il supporto tecnico e gli altri atleti della società’ che ci hanno consentito di allenarvi sempre in maniera adeguata».

©RIPRODUZIONE RISERVATA