Ancora verdetti amari per il calcio viterbese arrivano dalle varie Coppe delle categorie dilettantistiche. L’ultima speranza era riposta nella Coppa Lazio di Prima Categoria nei colori del Pianoscarano che si sono però “stinti” nel retour match della sfida dei quarti sul campo dell’Anguillara. I rionali partivano dal 2-1 casalingo a loro favore e le aspettative erano ottime. Tutto è naufragato con un retour match negativo per i colori rossoblu che hanno finito per perdere con un netto 3-0 sotto i colpi dei lacuali nella ripresa con l’Anguillara che ha trovato l’1-0 al 6’ con D’Amico e poi tra il 32’ e il 40’ con la doppietta dell’ottimo Nutarelli ha chiuso la pratica. Al Pianoscarano saltano anche i nervi e le espulsioni a raffica di Chiarabini e Pesci e di capitan Malè e Tartaglini li portano a chiudere il confronto in sette uomini. Rmmarico e rimpianti a go-go per una partita male interpretata come ha commentato a fine gara a nome del club il direttore sportivo Giuseppe Iacomini: «Abbiamo gestito malissimo la tensione emotiva e abbiamo compromesso da soli un percorso che ci poteva vedere protagonisti. La squadra è amareggiata, delusa e consapevole degli errori che sono stati fatti. Non ci siamo fatti trovare pronti ed evidentemente il lavoro da fare è ancora tanto, ma non ci spaventa. Complimenti all' Anguillara che ha meritato la semifinale e approfitto per ringraziarli per l'ospitalità e il rispetto che ci ha dimostrato in entrambe le gare e che è stato reciproco. Volevamo sicuramente augurare una Pasqua diversa a tutti i nostri tifosi». Le altre qualificate alle semifinali sono la Dinamo Roma che ha eliminato il Castrum Monterotondo (1-1 in trasferta nel ritorno dopo lo 0-0 dell’andata), il Lanuvio Campoleone che ha rimontato il Città di Sonnino e la Semprevisa anche in questo caso per il gol segnato in trasferta contro la Nova 7.

Definita la finale della Coppa Italia di Promozione che vedrà la finalissima tra l’Atletico Morena e l’Ottavia che hanno rispettivamente eliminato il Fiumicino ed il Città di Paliano. L’Ottavia nei quarti aveva avuto la meglio sulla Sorianese.

Al. Giu. Vir.

