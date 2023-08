«Non vedo l'ora di iniziare, sono tutti i giorni al campo per allestire la preparazione».

Per Jacopo Lenzi, allenatore del Cerveteri Women, le vacanze sono finite. Da lunedì partirà la preparazione della squadra, compagine allestita anche con molte ragazze di Cerveteri che sicuramente richiameranno molto pubblico in vista del campionato di Eccellenza, dove troveranno i cugini del Ladispoli.

C' è tanto entusiasmo e tanta consapevolezza di fare bene tra le fila verde azzurre. Si parte con l'obiettivo di arrivare tra le prime per poi, nei prossimi due anni di puntare alla serie C.

Ci sono molte ragazze che si stanno avvicinando, ma la forza della squadra oltre al gruppo, sarà la rappresentanza di studentesse straniere che sono a Roma, molte delle quali provenienti da club professionistici.

«Noi puntiamo - dice Lenzi - a creare un bel gruppo visto che è siamo alla prima stagione. Con la dirigenza c'è un progetto a lunga scadenza e dal prossimo anno punteremo a salire in serie C . La famiglia Lupi ci ha dato carta bianca, vogliamo ripagarli con dei risultati importanti , speriamo di non deluderli».

©RIPRODUZIONE RISERVATA