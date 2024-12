Come preventivato anche la terza giornata del campionato di Serie C è stata scevra di punti per la Asp Civitavecchia che contro la Roma Centro non è andata oltre 0-3 (parziali 15/25-21/25-14/25). Nella trasferta di sabato pomeriggio le rossoblu si sono arrese alla squadra romana che ha ambizioni di promozione in campionato e sicuramente una caratura tecnica più elevata della squadra civitavecchiese, che comunque non ha sfigurato e ha maturato esperienza che sarà utile nel corso della stagione.

Sereno il commento dell’allenatore Giovanni Guidozzi dopo il match: «La partita ha dato delle buone indicazioni considerando la forza dell’avversario; noi abbiamo provato a giocare anche se abbiamo evidenziato problemi in attacco e contrattacco derivanti dalla nostra ricezione che è ancora da migliorare, pur riconoscendo la qualità ottima delle battute della Roma Centro. La squadra sta giocando abbastanza bene, sia pur con qualche individualità sotto tono ma nel complesso ha un identità, a differenza dello scorso anno in cui soffrivamo di improvvisi cali».

Dopo tre partite l’Asp Civitavecchia nel girone A occupa l’undicesimo posto con 3 punti, gli stessi della Prometeo, Marconi Stella, Marino Pallavolo, Volley Anguillara e Caschera Pallianus; potrebbero essere queste sei quadre a giocarsi la salvezza fino alla fine del campionato, considerando che le prime cinque squadre del girone sembrano inarrivabili e destinate a giocarsi i playoff promozione.

