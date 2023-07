VITERBO - E’ stato Nicola Ciccoli il primo viterbese a partecipare alla traversata dello stretto di Messina. «E’ stata dura ma ce l’ho fatta», ha commentato Nicola.

Queste le sue prime dichiarazioni all’arrivo: «Condizioni meteo stupende, giornata di sole e mare calmo. Ero nel gruppo dei migliori: quelli con i tempi più bassi. Era una non competitiva quindi si sono raccomandati di rimanere in gruppo e siamo rimasti sempre insieme. Ho cercato di tenere un buon ritmo: è lunga e faticosa. Sono quasi 4 km di nuotata in un blu intenso e bisogna stare sempre concentrati, ma l’organizzazione è stata eccellente le barche erano sempre vicine. E’ stata tosta ma sono soddisfatto e contento: ce l’ho fatta».

Nicola Ciccoli fa parte della squadra Master Nuoto Club, la più numerosa della Tuscia.

