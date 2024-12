Novità importante per la Nc Civitavecchia, che registra un ritorno a casa per un personaggio conosciuto della pallanuoto locale. Simone Pagliarini torna a far parte del mondo rossoceleste e sarà il nuovo responsabile del settore giovanile. Ad annunciarlo è direttamente la società del presidente Marco Pagliarini, che è cugino di Simone, con il club che prosegue nella sua linea di far rientrare elementi che hanno fatto parte della storia recente del club. Simone Pagliarini ha giocato a lungo con la calottina del Civitavecchia come centroboa, oltre ad aver indossato quella del Circolo Nautico Salerno, e poi ha guidato le squadre del vivaio, prima di lasciare per qualche tempo. Da quel che trapela, l'ingresso del nuovo responsabile non sarà l'unico annuncio della dirigenza in questo periodo, quindi c’è attesa per capire cosa avverrà per abbellire ulteriormente le attività della società che disputerà ancora il campionato di serie B.

«Stiamo cercando di riportare a casa tutti quelli che sono parte della famiglia - afferma il direttore sportivo Massimiliano Criscoli - di quella che io ancora chiamo Snc, rimanendo un po’ all’antica. Presentiamo Simone Pagliarini per il quale si profila un rientro a casa e si occuperà della sezione giovanile della società. Lo abbiamo proprio cercato e voluto. Stiamo lavorando anche per altre situazioni che riguardano la prima squadra e la parte agonistica. A breve, prima della partenza della nuova stagione, faremo sapere cosa accadrà preparatevi».

Ma quali sono le sensazioni, le emozioni e le ambizioni del nuovo responsabile del settore giovanile?

«Sono contento - afferma Simone Pagliarini - perché ritrovo un gruppo di amici, oltre che mio cugino Marco. Quindi sono contento di rientrare a lavorare con loro, sarà un bell’impegno, perché cercheremo di rilanciare tutto il settore giovanile. Ci saranno anche altri rientri. Sono stato chiamato per promuovere questa rinascita del settore giovanile, a breve vi faremo sapere quelli che saranno i dettagli futuri dei nostri programmi. L'obiettivo è di ritornare nel corso del tempo a lottare al vertice, ovvero quello che appartiene a questa società. Vogliamo tornare a combattere contro società di grosso spessore come Roma, Lazio, Posillipo, Canottieri Napoli, ovvero con tutte quelle realtà che fanno parte del vertice della pallanuoto nazionale. Ci vuole tempo, però io credo che quello che ci siamo posti è un obiettivo raggiungibile».

Tanta la soddisfazione anche per Aurelio Baffetti: «Conta l'appartenenza - sottolinea l’allenatore della prima squadra del Civitavecchia - quest'anno abbiamo iniziato con qualche giocatore che è rientrato, adesso c'è Simone, che, dentro e fuori la vasca, ha questa appartenenza che ti deve servire per forza per andare avanti. Abbiamo ritrovato l’entusiasmo di un tempo, con una stagione che magari non sarà stata da 10 e lode, ma sicuramente mi sento di poter dare come voto un 10, perché abbiamo riportato entusiasmo, abbiamo riportato la gente in piscina. Però logicamente siamo solamente all'inizio, come ha detto Simone, c'è da lavorare ma l'obiettivo nostro è riportare un'altra volta la pallanuoto civitavecchiese in auge».

©RIPRODUZIONE RISERVATA