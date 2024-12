Altro incrocio fondamentale per capire se la Nc Civitavecchia può avere la forza per tornare subito in serie A2.

Alle 17 primo scatto al centro al PalaGalli per l’ultima giornata d’andata.

Ospite dello Stadio del Nuoto saranno i liguri dell’Aragno, secondi in classifica, a -5 dalla squadra diretta da Aurelio Baffetti, che, vincendo anche questa gara, avrebbe la possibilità di fare il vuoto, andando a +8 nei confronti dei granata al giro di boa del girone 2.

Quindi un’occasione da non perdere per Romiti e compagni, chiamati a sfruttare questo ennesimo scontro al vertice casalingo.

Questo significa anche che sarà fondamentale mettere subito divario nei confronti delle inseguitrici, in vista di un girone di ritorno che vedrà molti impegni complicati quando si giocherà fuori casa e, di conseguenza, gare più morbide davanti al pubblico amico.

La Nc ha vinto tutte le partite disputate fino a questo momento, facendo otto su otto e quindi ha anche la chance di essere riuscita a sconfiggere almeno una volta tutte le avversarie del raggruppamento già a metà del percorso.

L’unico discorso negativo che si riesce a compiere in questo momento riguarda il rilassamento da parte dei rossocelesti che si è visto a volte negli ultimi incontri, quando avevano già preso il via nel risultato.

Ma è una situazione francamente fisiologica, che può capitare per un gruppo che ha ormai capito di avere molto più spessore rispetto a molte avversarie.

«Ormai siamo abituati agli scontri al vertice - afferma Simone Carlucci - sicuramente sarà un’altra partita importante, dove ci sarà tanto da dimostrare».

Dopo la dolorosissima sconfitta nella tana dell’Osimo, che le reti del pareggio e della sconfitta subite proprio nei momenti cardine del match, l’Aragno ha incasellato quattro vittorie consecutive, che gli consentono di presentarsi in maniera lanciata a questo scontro diretto. Inoltre parliamo dell’unica squadra che, dal punto di vista realizzativo, può giocarsela con il gruppo di Aurelio Baffetti, in un periodo molto soddisfacente per i portieri civitavecchiesi, tra i successi di Baffetti, la finale Mondiale per Marco Del Lungo e l’esordio ispirato di Roberto Barbaro all’Ipertecnica Centumcellae.

«Sarà una partita importantissima - dichiara l’attaccante Giuseppe Calì - ci stiamo allenando molto bene e la settimana è proceduta senza particolari intoppi. Sarà fondamentale giocare come facciamo sempre, con l’obiettivo di portare a casa la partita. Sappiamo che affronteremo una squadra molto valida, noi ce la metteremo tutta».

Carlucci si sta ritagliando un ruolo molto importante, dimostrando di aver fatto un salto di qualità, cosa che, quest’anno, gli consente di essere un elemento davvero pericoloso in fase offensiva, oltre a quello che già faceva e che continua a fare quando la palla è in mano agli avversari.

«Con Aurelio lavoriamo molto sull’approccio alla partita - conclude Simone Carlucci - i risultati si stanno vedendo. Stiamo lavorando veramente tanto, rispetto anche agli anni scorsi, in particolare quello passato, oltre a dimostrare di avere una mentalità completamente diversa, questo si rispecchia soprattutto nella parte iniziale della partita. Nelle ultime volte, forse, siamo un po’ calati nel terzo e nel quarto tempo, prendendo qualche parziale un po’ più negativo rispetto a quanto avevamo fatto in precedenza. Dobbiamo migliorare su questo aspetto, ma sono convinto che in acqua vedremo la migliore Nc».

L’incontro sarà diretto da Angelo Renzuto Iodice. Confermato commissario di vasca il civitavecchiese Gianni Amodeo.

