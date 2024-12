È arrivata l’ora dei playoff per la Nc Civitavecchia, che torna a giocare la parte più bella di un campionato di pallanuoto dopo diversi anni, negli ultimi dei quali era dovuta passare dai playout. Serie di semifinale in serie B, con il via previsto alle 20.15, quindi in una cornice serale, al fresco, che possa permettere la presenza del maggior numero possibile di supporter, per gara1 contro i Rangers Vicenza. La squadra di Aurelio Baffetti sta bene, ha avuto diverse settimane per poter preparare al meglio l’impegno, anche grazie al primo posto aritmetico ottenuto con una giornata d’aanticipo. Unico assente Greco, che, come ricordiamo, difficlmente garantirà la sua presenza in squadra per motivi di lavoro che lo tengono lontano da Civitavecchia. Di fronte ai rossocelesti ci sarà un avversario non proprio conosciutissimo, ma che comunque ha saputo ritagliarsi un ruolo per nulla marginale nel girone 1, quello delle attrezzatissime Metanopoli e Piacenza. I vicentini sono un gruppo formato quasi esclusivamente da giocatori che si sono formati nel vivaio e che, quindi, possono fare leva su un’armonia e su un’alchimia di gioco a cui bisognerà prestare la massima attenzione. Uno solo l’inserimento da fuori Veneto, ovvero Riccardo Scotti Galletta, napoletano d’origine e facente parte di una famiglia che ha dato tanto alla pallanuoto italiana. Infatti il papà Mario è stato campione del mondo con il 7bello nel 1978, di cui ricopriva il ruolo di portiere, ha vinto tantissimo anche con la sua Canottieri Napoli, diventando campione d’Europa e diverse volte campione tricolore. È diventato conosciuto anche ai non addetti ai lavori, perché era il conosciutissimo portiere “baffone” nel film Palombella Rossa con Nanni Moretti a metà anni 80. Andrea Scotti Galletta, fratello di Riccardo, ha vinto tanto anche lui con il Posillipo ed è stato giocatore di spessore in A1 per tanti anni. Ora c’è Riccardo a portare avanti la tradizione della famiglia.

«Per gli obiettivi che ci eravamo prefissati - afferma il capitano Davide Romiti - siamo riusciti ad arrivare alla grande a questi benedetti playoff. Dopo il bel girone d’andata, abbiamo avuto dei problemi nel corso del ritorno e nonostante questi aspetti negativi, siamo riusciti a fare nostro il primo posto. Eravamo andati un po’ in difficoltà, forse anche per via della stanchezza accumulata dal punto di vista psico-fisico. Alla fine questi benedetti playoff vengono tanto nominati, ma siamo stati gli unici in città a centrarli per quanto riguarda la pallanuoto. Non ci siamo divertiti in queste ultime settimane, abbiamo sempre nuotato, proprio in previsione delle sfide che ci attendono. Abbiamo preparato dal punto di vista fisico questa semifinale al meglio delle nostre possibilità. Ora è anche cambiata la modalità, con la serie che si sviluppa solo nell’arco di una settimana e non più nel giro di 10 giorni, con tutte le difficoltà che si presenteranno per poter recuperare dagli sforzi fatti. Tra l’altro mercoledì prossimo avremo la trasferta di Vicenza, che non è proprio dietro l’angolo. Mi auguro che a queste gare di playoff venga tanta gente a seguirci e a sostenerci, favorita anche dagli orari serali in cui sono state collocate le partite. Potrebbe essere piacevole venire a seguire una partita fondamentale come questa. Spero che ci sia un bel tifo, come avviene anche in altre piscine».

È pronta la squadra a questo crocevia la squadra di Aurelio Baffetti, ma è pronta anche la società che si sta preparando per un’atmosfera che possa ricalcare quella del passato e che possa incitare i giocatori a dare anima e cuore per la causa della Nc.

«I ragazzi hanno lavorato tanto - spiega il direttore sportivo Massimiliano Criscoli - finalmente è giunto l’appuntamento che attendevamo da tanto. Sarà un evento particolare, perché dopo tanto tempo giochiamo un playoff. Sto vedendo un gruppo che sia dal punto di vista fisico, che quello mentale, sta molto bene. Ci tengo a dire che siamo l’unica realtà del mondo acquatico ad aver raggiunto l’obiettivo dei playoff, spero che questa cosa inviti tanta gente e tanti civitavecchiesi a venirci a sostenere in tribuna. Lo spero soprattutto per i ragazzi, che se lo meritano, visto che hanno fatto tanti sacrifici, così come mister Aurelio Baffetti, che ha preparato la squadra nel migliore dei modi».

Per i playoff la Fin ha proteso per il doppio arbitraggio. Sul bordo vasca ci saranno i direttori di gara Alessio Magnesia di Palermo e Luciano Zappulla di Siracusa, mentre il commissario di vasca sarà Gianni Amodeo di Civitavecchia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA