Primo punto nel campionato di serie B per la Nc Civitavecchia. Al PalaGalli è finita 8-8 la gara dei rossocelesti contro il Delta. Che era una sfida difficile lo si sapeva, in quanto il sette di Aurelio Baffetti non è ancora al meglio della propria condizione fisica, ma i civitavecchiesi hanno sopperito al gap atletico e fisico con una maggiore concentrazione e mettendoci dentro la classica garra ben conosciuta dal popolo del PalaGalli. È stato un confronto molto equilibrato, anche se l’operato arbitrale, con la concessione di numerosi tiri di rigore, ha innervosito un po’ il confronto ed ha spezzettato il gioco. Le parate di Giordano Visciola e le giocate dal perimetro di Davide Romiti sono sempre fonte di notizie positive per il gioco della Nc, che ha rischiato anche di portarla a casa, anche se alla fine la forza degli ospiti, neo retrocessi dalla serie A2, ha cambiato il volto dell’atteso confronto, anche per la presenza, tra le fila ospiti, degli ex Valerio Di Bella e Matteo Maizzani. È stato reso anche un omaggio al tifoso Luciano Pagliarini, che è scomparso proprio nelle ore precedenti il via dell’incontro, con un minuto di silenzio prima del via della sfida.

