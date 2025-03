Comincia con un’altra gara casalinga il girone di ritorno per la Nc Civitavecchia nel campionato di serie B. Dopo l’incredibile sconfitta contro la Rari Nantes Vis Nova, c’è un test molto più complicato, che vedrà gli uomini di Aurelio Baffetti scontarsi alle 15 contro il Club Aquatico. Non sarà certamente semplice fare risultato per una gara che, nell’ultimo incontro, ha dimostrato di essere in chiara difficoltà, soprattutto quando deve fare la partita e deve il massimo sotto la porta avversaria. Ma di tempo per ragione ce ne è veramente poco, perché la classifica latita e c’è da tornare al successo il prima possibile, per interrompere una serie negativa giunta a cinque sconfitte consecutive, con l’ultimo successo ormai due mesi fa contro il Villa York. Ma c’è una buona notizia per mister Baffetti, perché tornerà a disposizione capitan Davide Romiti, che ha finito di scontare la sua lunga squalifica. Per dirigere l’incontro è stato designato l’arbitro Filippo Scarselli di Firenze. E subito dopo la Nc, scenderà in vasca anche l’Ipertecnica Centumcellae, che vuole fare ancora punti contro una squadra sarda nel campionato di serie C. Lo scorso sabato al PalaGalli a capitolare è stata la Promogest, ora i ragazzi diretti da Roberto Barbaro vogliono rispedire nell’isola senza punti anche il Cagliari, con primo scatto al centro previsto per le ore 16.30. I biancorossi sono solo a tre lunghezze di distanza dal secondo posto, occupato dalla Promosport, che ha perso lo scontro diretto per il primo posto contro il Grifone, in un confronto descritto ampiamente dalla valanga di gol segnati, che ha fatto comprendere la spettacolarità di quel match. I civitavecchiesi devono fare percorso netto per poter ambire ad uno dei primi due posti, che, ricordiamo, potrà consentire di andarsi a giocare la finale playoff per metà giugno. Ma intanto ci sono notizie non proprio positive per la squadra, con Andrea Muneroni e Morachioli che hanno deciso, nell’ultimissimo periodo, di lasciare la squadra. Midio ha un problema all'adduttore, mentre Pierri è ancora malconcio per una botta subita sabato scorso. C’è anche una buona notizia, ovvero quella del ritorno di Moretti, che è stato fuori due mesi per lavoro. «Siamo in emergenza - spiega il tecnico Roberto Barbaro - ma siamo concentrati. Il Cagliari è una squadra che viaggia a tre lunghezze da noi, difficile prevedere che partita sarà in quanto non abbiamo notizie. Ce la metteremo tutta per non perdere la distanza dalle prime due». Sarà un fine settimana di riposo per la Nautilus, per via del turno di stop del campionato di A2 giunto alla metà del suo percorso nella regular season. Per le verdazzurre sarà l’occasione per provare a riprendersi definitivamente dai problemi, soprattutto legati ad influenza e questioni tipicamente invernali, che stanno investendo il gruppo squadra ormai da qualche settimana.

©RIPRODUZIONE RISERVATA