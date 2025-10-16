Per il secondo anno consecutivo la Nc Civitavecchia figurerà nel girone 3 del campionato di serie B. Questo quanto stabilito dalla Federnuoto, che nelle scorse ore ha reso noti i raggruppamenti del nuovo campionato, che prenderà il via, come già detto, il primo sabato di dicembre, per la precisione sabato 6.

La formazione guidata da Aurelio Baffetti troverà diverse avversarie già affrontato nella passata annata e che sono nella regione Lazio, come la Canottieri Lazio, la Libertas Roma Eur, il Delta e il Villa York. Confermate anche le abruzzesi Pescara e Club Aquatico. Dentro anche l’Italica, tornando nel Lazio, che sta acquisendo il titolo della Roma Waterpolo. Le novità riguardano le neopromosse Grifone, di Roma, e la Promosport, di Cagliari, già conosciute nell’ambiente in quanto avversarie della Centumcellae lo scorso anno.

Quindi molte trasferte vicine, anche se ci sarà il viaggio soprà il Tirreno per recarsi a Cagliari, oltre alle riconfermate partenze per Pescara. Manca invece Osimo, visto che i pirati sono passati al girone 2. Tre le giornate nella prima parte di campionato, che si fermerà per la pausa di fine anno. Nelle prossime settimane verrà diramato il calendario, in attesa anche di conoscere dove la Nc disputerà le gare interne, vista l’assenza, che sembra praticamente certa per tutta la stagione, del PalaGalli.

