La sfida di Bologna di sabato scorso contro gli Osimo Pirates non è andata benissimo, con la conquista di un pareggio, ma sono comunque arrivate delle buone notizie per la Nc Civitavecchia nel quadro del girone 2 di serie B. I rossocelesti sono sicuri della partecipazione ai playoff. Infatti la classifica, a quattro giornate dal termine, vede al comando la formazione di Aurelio Baffetti con 12 punti di vantaggio sul quinto posto, dove ci sono proprio i pirati di Osimo, con i civitavecchiesi che sono passati lo stesso grazie alla situazione migliore negli scontri diretti, che li vede con una vittoria ed un pareggio. Quindi d’ora in poi si potrà pensare unicamente a mantenere il primo posto, che darebbe sensibili vantaggi negli spareggi promozione che si terranno al termine della prima fase. I rossocelesti vantano il miglior attacco del girone con 156 reti e la miglior difesa con 98 gol incassati. Non solo: Romiti e compagni sono una delle uniche due squadre di tutta la serie B a non aver sfondato ancora quota 100 sulle reti subite, l’altra è sempre nello stesso girone e si tratta della Locatelli Genova. Quindi la Nc Civitavecchia ha la miglior difesa tra tutte e 40 le squadre che parteciperanno al terzo livello della pallanuoto italiana. Inoltre con +58 il sette di Baffetti è anche la compagine con la miglior differenza reti. Dati che la dicono lunga su quanto fatto finora, che dovrà essere confermato nelle quattro giornate che rimangono al termine della prima parte di stagione e soprattutto nei playoff, quando bisognerà superare un doppio turno per poter tornare immediatamente in serie A2 dopo una stagione all’inferno. Sabato arriverà al PalaGalli la visita del Rapallo, squadra che sembrava poter diventare una diretta concorrente nella corsa al primo posto, ma che nelle ultime uscite si è dovuta ridimensionare per gli stop avuti. Al momento la Nc ha sei punti di vantaggio sul secondo posto, occupato dal Lerici, che sarà la prossima avversaria in trasferta tra due sabati. Quindi è fondamentale sconfiggere il Rapallo per essere sicuri quantomeno di mantenere il vantaggio sulla seconda forza del girone 2. Tutto questo ricordando che le due trasferte che mancano da qui al termine sono contro Lerici e Aragno, non proprio le più semplici da gestire. In mezzo il match casalingo col Perugia, che sicuramente dovrà venire al PalaGalli per ottenere fondamentali punti salvezza. In tutto questo c’è la situazione particolare che sta vivendo il Civitavecchia, che per tre volte negli ultimi tempi ha dovuto fare i conti con partenze sprint e con blackout successivi, che ne hanno compromesso le prove. Il primo campanello d’allarme lo si era visto nel pareggio casalingo contro il Livorno, che aveva interrotto la striscia di nove vittorie consecutive. Quindi il primo stop stagionale, avuto a Sori contro la Locatelli, dove, dopo un inizio splendente, la Nc è improvvisamente calata ed ha incassato un break di 8-0. Stessa cosa a Bologna contro gli Osimo Pirates. Fino al 5-1 di inizio secondo tempo tutto fila lascio e i rossocelesti sembrano in pieno controllo con i marchigiani, quindi all’improvviso tutto cambia e i padroni di casa rifilano un parziale di 7-1. Solo nel finale il Civitavecchia è riuscito a riprendersi, con rabbia e tecnica, e le due reti di Marco Minisini hanno evitato la seconda sconfitta stagionale. I malanni di stagione e qualche problema legato agli infortuni non ha permesso di prendere un sentiero scosceso nel girone di ritorno, diventato ricco di difficoltà. La speranza è che tutto questo sia stato lasciato alle spalle insieme all’inverno, visto che difficilmente nelle prossime giornate ci saranno ancora tanti risultati favorevoli alla Nc per la corsa alla vetta del girone. Intanto per la semifinale playoff è sempre più probabile che i rossocelesti dovranno fare i conti con una tra Rangers Vicenza e Cus Geas Milano.

