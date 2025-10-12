Sconfitta netta ma dal forte valore simbolico per la Nautilus Civitavecchia, battuta 20-7 dal Cosenza nella seconda giornata di Serie A1 femminile, nello storico esordio casalingo delle verdazzurre nella massima categoria. Alla piscina di Viterbo, le pavonesse hanno retto bene nei primi minuti, ma le calabresi hanno presto preso il largo, imponendo ritmo e qualità.

I parziali (2-4, 2-5, 2-5, 1-6) raccontano una gara in salita, ma non priva di spunti incoraggianti. Sugli scudi Lombella, autrice di una tripletta e considerata la migliore in acqua per le civitavecchiesi, e Bianchi, protagonista con una doppietta, a conferma della capacità offensiva della Nautilus anche contro avversarie di alto livello.

Al termine della sfida, l’allenatore Daniele Lisi non è apparso particolarmente abbattuto, consapevole del percorso di crescita che la squadra dovrà affrontare per adattarsi ai ritmi della A1: «Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma queste partite ci servono per capire dove migliorare. Non è contro il Cosenza che dobbiamo cercarci i punti per la salvezza, questi test sono propedeutici per le gare dove ci giocheremo tutto. Non sono convinto del fatto che in difesa non siamo andati bene, abbiamo retto finché abbiamo potuto. Dobbiamo ancora fase il passo per poter stare al passo con le altre squadre di serie A1, c’è il tempo per poter migliorare».

La sensazione è che la Nautilus sia ancora acerba per certi contesti. Questo non significa che le verdazzurre retrocederanno, ma sicuramente non possono ancora competere con squadre come il Cosenza, serve evolversi e far rendere al meglio le nuove arrivate, che, a parte Lombella, non si sono ancora distinte. Il fatto che il campionato sia molto lungo, con tante pause in mezzo, e che non ci siano retrocessioni dirette, fa propendere per una Nautilus in grado di riprendersi, ma va fatto presto, perché la prima fase è ricca di partite fino a dicembre e sbloccarsi con la prima vittoria nel torneo, potrebbe rendere le giocatrici convinte del percorso che stanno tracciando.

@RIPRODUZIONE RISERVATA