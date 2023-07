Secondo annuncio per la Nautilus Civitavecchia ASD che riporta a casa un'altra atleta civitavecchiese e di grande talento. Dopo Scifoni entra a far parte della Serie A2 la giocatrice Vittoria Di Basilio. In vasca dal 2014 al 2019 Vittoria ha giocato in tutte le categorie giovanili, vanta numerose presenze nella rappresentativa Lazio con cui al Trofeo delle Regioni del 2017 si è laureata vicecampionessa.

Ha esordito in A2 sempre nello stesso anno e dal 2018 ad oggi Vittoria è stata tra le file del Roma Vis Nova, dove è stata tra le protagoniste dei Playoff per l'A1. Anni intensi e pieni di sacrifici ma che le hanno permesso di incrementare le proprie capacità tecniche e tattiche.

«Non ho mai perso di vista la pallanuoto civitavecchiese durante gli anni a Roma. Ho deciso di tornare nella mia città abbracciando il progetto Nautilus e partecipando al prossimo campionato di serie A2 perché ho visto tanta voglia di andare avanti e fare sempre meglio, puntando anche all’integrazione delle giovani nella prima squadra. Conosco molto bene mister Daniele Lisie tutto l’organico della Nautilus e le ragazze della rosa sono per la maggior parte quelle con cui sono cresciuta durante gli anni a Civitavecchia, dunque sono molto contenta di ritrovarle e portare la mia esperienza in questa squadra. Credo che allenamento, costanza e determinazione saranno le mie parole chiavi di quest’anno».

