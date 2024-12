Turno pre-Natalizio amaro per i colori del calcio provinciale. La Fc Viterbo non è andata oltre il pareggio nella gara interna contro l’Aurelia Antica Aurelio recuperata in extremis grazie al guizzo di Calvigioni a tempo quasi scaduto e la Sorianese ha perso per 4-0 in casa contro l’Aranova confermando le sue attuali difficoltà viisto che quello di domenica scorsa è stato il quarto ko consecutivo da parte della squadra di mister Del Canuto. La Fc Viterbo ha confermato l’imbattibilità di mister Gardini (per lui tre vittorie e tre pareggi) ma ha persp una buona opportunità per accorciare ulteriormente verso le primissime posizioni della classifica con le distanze che si sono allungate rispetto al primato della W3 Maccarese e al secondo posto che ora non è più occupato dal solo Tivoli ma anche dal Valmontone. Ora pausa di Natale con i gialloblu che torneranno in campo per gli allenamenti dopo Santo Stefano e che sabato 28 nel pomeriggio giocheranno un’amichevole al Gildo Filesi di Orte contro l’Ortana che nell’occasione sarà inaugurato per il suo nuovo fondo in sintetico. Chiude il 2024 anche la Sorianese e lo ha fatto con la pesante sconfitta interna contro l’Aranova, il rovescio più vistoso dall’iniizio della stagione e che conferma il trend negativo dei cimini arrivati alla quarta sconfitta consecutiva dopo l’ottimo inizio di stagione che li aveva portati nella parte alta della graduatoria. Sosta che quindi appare quanto mai salutare per recuperare energie, convinzioni e confidare in un avvio di 2025 decisamente migliore.