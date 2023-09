Ai campionati italiani di corsa su strada di Pescara, nella rassegna tricolore che ha visto il trionfo di Nadia Battocletti vincitrice del titolo con il nuovo primato italiano sui 10Km in 31”36, la Tirreno Atletica schiera Myriam Tofi nella prova dei 6 km dedicata alle giovanissime Allieve (2007-2008).

Emozione e brividi per la partecipazione ad un campionato italiano, dove la passerella di atleti è stellare e le avversarie pari età sono agguerrite, ma nonostante ciò Myriam ci mette cuore e testa e taglia il traguardo in 5^ posizione in 22’45”.

La gara, partita alle 12.15, è stata resa difficile dal grande caldo. Myriam ha interpretato la gara come meglio non poteva, inserendosi nel gruppetto delle inseguitrici che è andato via via scremandosi con il passare dei km. Con una decisa progressione finale conquista il quinto posto staccando nettamente l’ultima compagna di viaggio, migliorando il settimo piazzamento sui 3000 metri dei campionati italiani Allievi di Caorle del giugno scorso. Una grande soddisfazione per Myriam Tofi, che ha lavorato duramente questa estate per preparare al meglio questo appuntamento su una distanza, i 6 km, mai percorsa in gara prima di domenica.

