Il Crc/Url vince con autorevolezza il confronto tra Under 16 giocato sul campo di Rieti nella quarta giornata per le qualificazioni alla fase Interregionale 3. È quello che combina la sempre più “mitica” Under 16 del Crc/Url, un manipolo di ragazzi che sta facendo meraviglie, lavorano tantissimo e i risultati non mancano.

La partita di domenica scorsa della Under 16 Crc/Url ha avuto un’unica direzione e i ragazzi hanno sempre condotto con forza e volontà l’incontro mettendo a segno ben 14 mete contro una sola del Rieti.

Allenatori soddisfatti a fine gara: «I ragazzi hanno avuto una buona attitudine e fatto ed applicato quello preparato in allenamento in settimana. Abbiamo provato nuove combinazioni di giocatori in ruoli diversi e siamo rimasti soddisfatti del rendimento. Dobbiamo partire da questi lati positivi per affrontare i prossimi impegni, sapendo che siamo sempre in un periodo di formazione e apprendimento. Non dobbiamo mollare la presa ed in settimana continueremo a lavorare per migliorarci».

Il prossimo appuntamento per la Under 16 Crc/Url sarà per domenica contro Aquila Rugby.

